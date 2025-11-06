Lotto, Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi, 6 novembre 2025, tra jackpot e premi milionari

Non manca molto alla conclusione di questo giovedì 6 novembre 2025 con l’ultima parola che spetterà ancora una volta alla Dea Bendata, oggi protagonista nelle sale estrattive Sisal dedicate ai quattro concorsi associati al Lotto: oltre a questo, infatti, se lo desideraste potrete anche partecipare alle estrazioni del 10eLotto, del Superenalotto e dell’immancabile Simbolotto, unico – quest’ultimo – a non avere un appuntamento interamente ed esclusivamente dedicato a lui!

Infatti, se non lo sapeste è nostro (per così dire) “dovere” ricordarvi che il Lotto e il Simbolotto sono due concorsi strettamente collegati l’uno all’altro: al primo potrete partecipare liberamente senza giocare al secondo, ma non viceversa e il nostro consiglio è quello di partecipare a entrambi visto il gioco basato sui simboli è del tutto gratuito, purché piazziate la vostra giocata lottifera sulla ruota di Torino.

D’altra parte, sono del tutto indipendenti il 10eLotto e il Suprenalotto, con il primo che quotidianamente ci regala decine e decine di estrazioni differenti, tra cui una abbinata ai vari appuntamenti settimanali con il concorso lottiferi; mentre il secondo da sempre è il gioco in assoluto più interessante tra i tanti che ben conosciamo grazie al suo incredibile, desideratissimo, jackpot milionario!

