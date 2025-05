Louane con ”Maman” è la cantante rappresentante della Francia in gara all’Eurovision 2025. Durante la seconda semifinale Louane si è esibita per la prima volta, ma non in gara visto che la Francia è uno dei paesi Big Five, ossia i 5 paesi ammessi di diritto alla finale che decreterà la canzone vincitrice della 69esima edizione dell’annuale concorso canoro. Per l’Eurovision 2025 la Francia ha puntato sulla giovanissima cantante, semifinalista del talent show “The Voice” a soli 16 anni. Un talento cristallino quello di Louane che ha ricevuto anche il premio César con il brano “La famiglia Bélier”. Secondo gli scommettitori le possibilità di vittoria per la Francia con Louane sono solo dell’11%.

Ma chi è Louane? All’anagrafe Anne Edwige Maria Peichert, la cantante, attrice e doppiatrice francese si appassiona al mondo della canzone sin da piccola. A soli 16 anni partecipa alla seconda edizione della versione francese di The Voice: La Plus Belle Voix, conquistando la semifinale.

Louane da The Voice all’Eurovision 2025 con al Francia: il suo percorso

Dopo il grande successo a The Voice, Louane inizia la sua carriera solista fino al debutto internazionale sul palcoscenico dell’Eurovision 2025 con il brano “Maman”. Una performance che non è passata inosservata, visto che ha conquistato il pubblico dell’Esc, ma anche dei social. “Era fantastica, ma queste immagini esplosive di diarrea mi stanno rovinando tutto… sono l’unica a vederlo????” – ha scritto un utente su X, mentre un altro ha precisato “di solito sostengo i cantanti francesi, ma quest’anno decisamente no. Se dovessi scegliere, preferirei vedere la cantante lussemburghese rappresentare la Francia”.

Infine c’è chi senza alcun dubbio afferma “è la miglior canzone di quest’anno”. Chissà che Louane non possa a sorprendere trionfare durante la finale dell’Eurovision 2025!