Laetitia Casta e Louis Garrel: finita la favola? Paris Match parla di separazione definitiva e lei torna sola nella sua Corsica.

Louis Garrel e Laetitia Casta si sono lasciati? Dopo tanti anni insieme, la loro storia sembra essere giunta al capolinea. Si dice che dall’inizio dell’estate i due si siano separati, e il Paris Match parla addirittura di una rottura senza possibilità di ritorno. Nonostante un figlio e un amore travolgente, Laetitia Casta avrebbe preso la decisione di tornare in Corsica da sola senza il compagno attore, mentre sempre in base alle indiscrezioni, Louis Garrel ha lasciato l’abitazione.

Il settimanale francese riporta queste parole: “È ora che l’attore faccia le valigie e lasci a Laetitia le chiavi del loro appartamento parigino, dove si erano stabiliti con la loro famiglia allargata”, e ancora, “Dopo dieci anni di vita comune, un matrimonio e la nascita di un maschietto (Azel, nel 2021), Louis Garrel e Laetitia Casta si sono separati”. Laetitia Casta si trova ora a Lumio, nella stessa casa in cui erano avvenute le nozze nel 2017 dopo qualche anno di fidanzamento.

Louis Garrel e Laetitia Casta, come si sono conosciuti e i fidanzati precedenti

Louis Garrel e Laetitia Casta si erano conosciuti nel 2015 e da quel momento sono stati inseparabili. Lei veniva da una lunga storia con l’attore Stefano Accorsi e ai tempi aveva già tre figli. Lui, invece, aveva lasciato la bellissima Golshifteh Farahani per scegliere Laetitia Casta come fidanzata. Dopo qualche anno è nato il loro primo figlio Azel, venuto al mondo nel 2021. Il matrimonio è poi avvenuto in gran segreto in Corsica dove non sono stati accettati fotografi.