Louis Gossett Jr. è morto/ Star di Ufficiale e Gentiluomo e primo attore di colore a vincere l’Oscar

Il celebre attore Louis Gossett Jr. è morto all’età di 87 anni: chi era

Il celebre attore Louis Gossett Jr. è morto all’età di 87 anni, come riportato dal Washington Post. Gossett ha lasciato un’impronta indelebile nell’industria cinematografica, vincendo l’Oscar come Miglior Attore Non Protagonista per la sua indimenticabile interpretazione del sergente istruttore in ‘Ufficiale e Gentiluomo‘, accanto a Richard Gere. È stato un pioniere, essendo il primo attore di colore a ricevere tale prestigioso riconoscimento.

La sua scomparsa è avvenuta a Santa Monica, California, ed è stata confermata dal nipote. Al momento non sono state rese note le cause del suo decesso. Nel corso della sua illustre carriera, Gossett ha anche ricevuto un Emmy per il suo ruolo nella rivoluzionaria miniserie televisiva ‘Roots’, dimostrando il suo straordinario talento e il suo impatto duraturo sull’industria dello spettacolo.

Carriera e vita privata di Louis Gossett Jr.

Con una versatilità che spazia dai ruoli drammatici a quelli comici, Gossett ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del cinema e della televisione. Nato il 27 maggio 1936 a Brooklyn, New York, Louis Gossett Jr. ha dimostrato fin da giovane un talento straordinario per la recitazione. Dopo aver frequentato la Abraham Lincoln High School, ha continuato a coltivare la sua passione presso la New York University, dove ha studiato recitazione e ha iniziato a delineare la sua strada nel mondo dello spettacolo.

Il debutto di Gossett nel mondo del cinema è avvenuto negli anni ’60, con piccoli ruoli in film come “A Raisin in the Sun” e “The Landlord”. Tuttavia, è stato negli anni ’80 che ha ottenuto il riconoscimento internazionale grazie al suo ruolo da protagonista nel film “Ufficiale e gentiluomo” (1982), dove ha interpretato il Sergente Maggiore Emil Foley, un ruolo che gli è valso il premio Oscar come Miglior Attore Non Protagonista. Nel 2020, Gossett è stato ricoverato in ospedale a causa del Covid-19, una battaglia che ha combattuto con coraggio e resilienza. Lascia i suoi figli adottati, Satie e Sharron. È stato sposato con Hattie Glascoe, ma il matrimonio è stato annullato; mentre il secondo, con Christina Mangosing, è giunto a una fine definitiva con il divorzio nel 1975. Anche il terzo matrimonio con l’attrice Cyndi James-Reese ha subito un simile destino nel 1992.

