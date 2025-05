LOUIS VUITTON CUP 2027 A NAPOLI

La Louis Vuitton Cup 2027 si terrà a Napoli: è ormai stato reso ufficiale l’accordo tra il governo italiano, Royal New Zealand Yacht Squadron e Team New Zealand. È stato quest’ultimo a scegliere Napoli per la Louis Vuitton Cup: in quanto imbarcazione che difenderà il trofeo, New Zealand aveva questo privilegio di decidere dove sarebbe tornata in acqua per sfidare tutte le rivali. Sapevamo già che la scelta non sarebbe ricaduta sulla Nuova Zelanda: era già accaduto lo scorso anno, quando infatti la Louis Vuitton Cup era stata disputata a Barcellona.

New Zealand ha però deciso di gareggiare in Italia e ci fa entrare nella storia della competizione di vela, perché sarà la prima volta in assoluto per il nostro Paese. la Louis Vuitton Cup 2027 a Napoli si terrà precisamente tra Castel Dell’Ovo e Posillipo; a Bagnoli invece saranno organizzate le basi per le squadre che prenderanno parte alla competizione. A margine dell’ufficialità sono arrivate anche le parole del presidente del Consigli Giorgia Meloni, che si è detta orgogliosa di questa scelta e ha affermato che l’Italia si farà trovare pronta a ospitare la Louis Vuitton Cup 2027.

COME ERA FINITA L’ULTIMA LOUIS VUITTON CUP

Va ricordato che la Louis Vuitton Cup è una competizione che si tiene su base triennale (almeno adesso, ma ci sono stati anche periodi quadriennali) ed è la gara che qualifica alla America’s Cup in veste di sfidante. New Zealand partecipa comunque, come del resto aveva fatto tre anni fa, ma i suoi risultati non influiscono sulla classifica finale: di fatto questo equipaggio, avendo vinto l’ultima America’s Cup, vi è già qualificata di diritto e attende la sua rivale, che uscirà da due round robin al termine dei quali si arriva ad una fase ad eliminazione diretta al meglio delle nove regate (dunque bisogna vincerne cinque) per le semifinali, e 13 per la finale.

L’anno scorso alla fine dell’estate Luna Rossa aveva vissuto uno straordinario periodo, cadendo però sul più bello: aveva perso lo spareggio per vincere il round robin contro Ineos Britannia. Nonpotendo scegliere l’avversaria si era trovata contro American Magic, l’aveva comunque superata per 5-2 ed era arrivata in finale contro la stessa Ineos. Qui i britannici avevano avuto la meglio con il risultato di 7-4, nonostante i nostri fossero partiti bene. Adesso se ne parlerà tra due anni, ma naturalmente la Louis Vuitton 2027 a Napoli fa già salire la grande attesa per un evento che ha sempre infiammato il pubblico, grazie alle imprese recenti di Luna Rossa.