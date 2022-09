Louise Fletcher, morta attrice 88enne/ Oscar per “Qualcuno volò sul nido del cuculo”

Lutto nel mondo del cinema: è morta Louise Fletcher, attrice statunitense che divenne famosissima dopo la sua magistrale interpretazione nel film capolavoro “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, pellicola del 1975 diretta da Milos Forman con Jack Nicholson come protagonista. Una recitazione che permise a Louise Fletcher (che vestiva i panni dell’infermiera spietata) di ottenere il riconoscimento più ambito, l’Oscar. E’ morta nella giornata di ieri, venerdì 23 settembre, all’età di 88 anni nella sua casa di Montudrausse, in Francia, così come fatto sapere dal figlio Andrew Bick a “The Hollywood Reporter”, specificando che il decesso è avvenuto per cause naturali dopo essere sopravvissuta a due tumori al seno.

Durante un’intervista, ricordando la parte offerta da Forman in “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, Louise Fletcher disse: “Non mi rendevo conto che molte altre donne la stavano rifiutando. L’hanno offerto a molte star del cinema che hanno poi rifiutato fortunatamente per me. E se qualcun altro avesse detto di sì?”. In occasione invece della premiazione con l’Oscar, l’attrice spiegò, con grande ironia: “Beh, sembra che mi odiate tutti così tanto che mi avete dato il premio per questo, e ne sto amando ogni minuto. Tutto quello che posso diriv è che ho amato essere odiata da voi”.

LOUISE FLETCHER E’ MORTA: IL SUO ULTIMO LAVORO CON NETFLIX

“E se volete scusarmi – aveva poi proseguito usando il linguaggio dei segni, essendo nata da genitori sordi – per mia madre e mio padre, voglio ringraziarvi per avermi insegnato ad avere un sogno, un sogno che sta per diventare realtà”. Louise Fletche ha recitato anche nel ruolo della psichiatra in “L’esorcista II – L’eretico” (1977) di John Boorman, nonché in “A proposito di omicidi…” (1978).

Sul piccolo schermo, invece, la si ricorda in particolare nella serie “Star Trek: Deep Space Nine” (1993-99), nella quale ha interpretato il leader religioso Kai Winn Adami, oltre che in “La famiglia Brock” e “Joan of Arcadia”, per cui ha ricevuto le nomination agli Emmy nel 1996 e nel 2004. L’ultima interpretazione è datata 2017, nella serie Netflix “Girlboss” con Britt Robertson.

