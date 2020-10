Louise Glück Premio Nobel Letteratura 2020/ “Per la sua inconfondibile voce poetica”

E’ stato annunciato poco fa il Premio Nobel per la Letteratura 2020: si tratta di Louise Glück. Ad assicurarsi il prestigioso riconoscimento dell’antica accademia svedese è stata la poetessa e scrittrice americana, premiata grazie alla “sua inconfondibile voce poetica – come si legge in calce alla foto pubblicata ad assegnazione del Nobel – che con austera bellezza rende universale l’esistenza individuale”. Il Premio Nobel per la Letteratura è storicamente quello più atteso, assieme a quello per la Pace, e proprio anche per questo spesso e volentieri è accompagnato da numerose polemiche. Louise Glück è riuscita ad ottenere il prestigioso riconoscimento battendo gli altri favoriti di quest’anno, a cominciare dalla collega francese Maryse Condé, passando per la russa Liudmila Oulitskaia, la canadese Margaret Atwood e arrivando fino al giapponese Murakami Haruki. Secondo gli esperti, come riferisce SkyTg24.it, anche l’americana-caraibica Jamaica Kincaid, il keniota Ngugiwa Thiongo, la canadese Anne Carson, l’ungherese Peter Nadas e il francese Michel Houellebecq, avrebbero potuto concorrere per il Nobel 2020 alla Letteratura.

LOUISE GLÜCK PREMIO NOBEL LETTERATURA 2020: LA SUA BIOGRAFIA IN BREVE

Nata a New York il 22 aprile del 1943, discendente di una famiglia di immigranti ebrei-ungheresi, Louise Glück è cresciuta nel noto quartiere di Long Island. Un’adolescenza non semplice la sua, al punto da soffrire di anoressia con conseguente abbandono degli studi presso la scuola superiore George W. Hewlett High School, e successivamente anche dell’università, prima al Sarah Lawrence College e poi alla prestigiosa Columbia University. Nonostante non ottenne la laurea, divenne un’abile scrittrice sotto la supervisione di Leonie Adams, altra storica poetessa americana morta nel 1988. Louise Glück ha pubblicato in carriera 12 antologie di poesie, e nel 1993 è stata insignita del prestigioso Premio Pulitzer per The Wild Iris. Nel 2003 aveva invece ricevuto il titolo di “poeta laureato degli Stati Uniti” (pur non avendo appunto la laurea), mentre nel 2014 ha vinto il National Book Award per la poesia. Attualmente insegnale a Yale.



