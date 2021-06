Louise, sorella Christian Eriksen/ Calciatrice come il fratello, lui: “È molto brava”

Il nome Christian Eriksen rimbomba sul web in modo importante dopo quanto accaduto durante la partita, valida per gli Europei 2020, di oggi 12 giugno, tra Danimarca e Finlandia. Il calciatore ha avuto un malore che ha terrorizzato tutti i presenti ed è proprio nelle ore in cui si attendono ulteriori notizie sulla sua salute che si accendono i riflettori sulla sua vita privata. Non tutti sanno che il calciatore dell’Inter ha una sorella minore che ha seguito le sue orme ed è oggi una calciatrice professionista. Lei si chiama Louise Eriksen e, stando a quanto dichiarato dal fratello, è davvero un portento. “Abbiamo sempre giocato a calcio insieme in giardino. – ha raccontato lui in un’intervista a GQ Italia – Mia sorella finiva sempre per viaggiare con me e seguirmi nelle partite. Lei è molto brava e io sono contento per lei”, aveva aggiunto.

Diretta/ Italia Repubblica Dominicana (risultato 0-1) streaming video tv: 2°set, via!

Da Christian a Louis Eriksen, una famiglia dedita al calcio

Il calcio, d’altronde, è stato un elemento in comune a Christian, a Louis Eriksen ma anche al resto della famiglia. È stato lui a rivelare nell’intervista in questione che: “Avevo circa 3 anni quando ho iniziato a giocare e mio padre è stato il mio allenatore dai 5 ai 13 anni. In campo era un buon allenatore. – e aveva poi aggiunto – In allenamento non dico fosse severo, ma dal figlio ci si aspetta sempre qualcosa in più rispetto a tutti gli altri. Ho solo bei ricordi. Se qualcosa non andava, lui me lo diceva. In campo urlava più a me che agli altri, ma andava bene così”.

LEGGI ANCHE:

Diretta Europei ginnastica ritmica 2021/ Italia seconda: argento per le FarfalleFRANCK KESSIE/ Il premio dei colleghi, poi la trattativa per il rinnovo con il Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA