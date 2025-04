Quanto accaduto alla oggi 67enne Antonietta Raco in occasione di un viaggio a Lourdes del 2009, lo scorso mercoledì è stato riconosciuto dopo un lunghissimo iter – ci torneremo a breve – come il 72esimo miracolo accaduto per intercessione della Madonna grazie alla firma ufficiale da parte del vescovo Vincenzo Carmine Orofino della ‘sua’ diocesi di Tursi-Lagonegro, poco distante da Francavilla in Sinni in provincia di Potenza: un miracolo grazie al quale Antonietta Raco è riuscita a rialzarsi sulle sue stesse gambe dopo che un brutta diagnosi di Sclerosi laterale primaria l’aveva costretta in sedia a rotelle e convinta che mai sarebbe potuto guarire.

Un lungo – e certamente emozionate – viaggio che la stessa Antonietta Raco ha raccontato nei giorni scorsi sulle pagine di Avvenire, chiarendo fin da subito che al di là della guarigione “per me non è cambiato nulla” dato che “ero già credente” e quanto accaduto nella Grotta francese non ha fatto altro che “rafforzare (..) la mia fede”; mentre oggi dopo aver ripreso la sua normale vita spiega di essersi messe al servizio dell’Unitalsi per restituire tutta quella “assistenza amorevole” che le fu garantita prima – e in un certo senso anche dopo – del miracolo.

Il viaggio di Antonietta Raco a Lourdes: “Per due volte ho sentito una voce femminile soave, poi ho ricominciato a camminare”

Venendo al punto del suo racconto, dopo la celebrazione dello scorso mercoledì Antonietta Raco ha ripercorso quanto le accaduto in quel viaggio a Lourdes ricordando che si recò alla Grotta per pregare “per una bambina malata di Sla” che aveva conosciuto in ospedale: tutto cambiò dopo il suo turno “nella piscina” sorretta da “tre dame” che improvvisamente “si allontanarono” da lei, e fu proprio in quel momento che “percepii la presenza di qualcun altro che mi sorreggeva il collo” unito ad un “grande dolore” alle gambe che anticipò “sensazione di avvolgente sollievo“.

Spaventata e incredula – ricorda ancora Antonietta Raco – “avvertii, alla mia sinistra, una voce femminile (..) soave” che si limitò a dirle “non avere paura”, ma in quel momento non riuscì a darle il peso necessario confessando che “non sapevo (..) di essere guarita”; almeno fino a qualche settimana più tardi quando, “seduta sul divano” della sua abitazione in Basilicata sentì nuovamente “la voce di Lourdes” che questa volta le disse “chiama tuo marito, diglielo” e le diede la forza di “alzarmi sulle mie gambe”, riuscendo a fare “dei passi [e] dei giri su me stessa”.

Antonietta Raco: “Il primario del centro Sla si commosse perché non sapeva spiegare cosa mi fosse successo”

In quel momento, ancora incredula per l’accaduto assieme al marito Antonietta Raco contattò “il medico del paese [e] il parroco di allora” che – a sua volta – contattò “il vescovo Francescantonio Nolè” dopo aver raccolto ogni tipo di informazione: fu in quel momento che si aprì per la miracolata l’iter medico iniziato con il dottore del paese che “disse che quanto vedere non era razionale” e poi per una visita formale al centro Sla di Torino.

Quando arrivò in reparto – racconta ancora Antonietta Raco – “i medici [e] gli infermieri (..) erano immobili a guardarmi” e fu il primario Adriano Chiò a sottoporla a “una lunga serie di esami” prima di abbracciarla in completo silenzio nella commozione generale, confessando che “non era in grado di spiegare” quando le fosse accaduto: tesi – poi – confermata anche dal “Bureau des constatations médicales di Lourdes” dopo tantissime e lunghe visite da parte di “specialisti italiani ed esteri”, arrivando infine al riconoscimento ufficiale del miracolo capitato ad Antonietta Raco di pochissimi giorni fa.