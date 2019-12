LOVE ACTUALLY L’AMORE DAVVERO, RAI 4/ Streaming video del film con Hugh Grant

Love actually – l’amore davvero è “un film corale ben costruito con un cast ben selezionato e una sceneggiatura che funziona veramente bene”. Giancarlo Zappoli promuove il film con tre stellette rispetto alle cinque disponibili su MyMovies. Diversamente lo vede ilMorandini che lo boccia con appena due stelline: “Esordio alla regia di Curtis, brillante sceneggiatore di commedie romantiche. Ruffianeria da cinema zapping dove il patetico si alterna al comico, la tenerezza alla farsa, l’ottimismo all’amarezza, il sentimentalismo al sarcasmo. Si tratta di un film da supermarket dei sentimenti. Ogni episodio fa blocco a sé senza che si agganci ad un altro”. Nonostante questo rimane uno di quei cult che nel periodo di Natale riguardiamo con grande piacere. Love actually – l’amore davvero va in onda in prima serata su Rete 4, clicca qui per il trailer. Clicca qui per seguirlo in diretta streaming. (agg. di Matteo Fantozzi)

Nel cast Hugh Grant

Love actually – l’amore davvero andrà in onda oggi, 29 dicembre, su Rete 4 alle 21,25. É una commedia sentimentale uscita nel 2003 con la regia di Richard Curtis. Nel cast figurano tanti nomi noti: dalle star de “Il Diario di Bridget Jones”, Hugh Grant e Colin Firth, alla stupenda Emma Thompson, ma anche Liam Neeson, famoso per film come “Io vi troverò” e “Star Wars”, Alan Rickman, che in passato ha vestito i panni di Severus Piton della saga di Harry Potter, e la stupenda Keira Knightley.

Love actually – l’amore davvero, la trama del film

Love actually – l’amore davvero è un intreccio di storie d’amore ambientate nel periodo natalizio. Inizia raccontando la storia di Billy Mack, vecchia star musicale, che decide di incidere una cover in chiave natalizia della famosa hit “Love Is All Around”. Quando il musicista scopre che la sua canzone sta avendo successo promette che se fosse riuscito ad arrivare primo nelle chart inglesi avrebbe suonato nudo in televisione. Proprio la sera della vigilia di Natale la canzone scala la classifica e Billy decide di andare a trovare Joe, il suo manager, e festeggiare con lui perchè è l’unica persona per cui prova affetto. Il musicista mantiene la promessa e suona in televisione con indosso solo un paio di stivali. Juliet e Peter nel frattempo si sono sposati e il loro testimone, Mark, decide di fargli una sorpresa con un coro che canta la famosa canzone dei Beatles “All You Need Is Love”.

Quando Juliet riesce a farsi dare le riprese di quel video scopre che è solo un insieme di suoi primi piani e capisce che il ragazzo è innamorato di lei. La sera della vigilia Mark organizza una sorpresa arrivando nel suo cortile con dei cartelli in cui le dichiara il suo amore, così Juliet corre da lui e lo bacia prima di tornare dal marito. Jamie è invece un amico della coppia uscito per andare al loro matrimonio decide di tornare indietro perchè la sua ragazza era a letto malata e la scopre in intimità con suo fratello. Decide così di dedicarsi alla scrittura in Francia dove conosce la ragazza che si sarebbe occupata della casa, Aurélia, una ragazza di origini portoghesi. Nonostante le difficoltà comunicative i due si innamorano e si baciano prima della partenza di lui per l’Inghilterra.

Tutto sembra finito ma la vigilia di Natale Jamie decide di tornare a Marsiglia e le chiede di sposarlo. Harry invece è un grande manager che decide di iniziare ad accettare le avance della sua giovane segretaria Mia. Nel frattempo la moglie Karen non si accorge di nulla perchè troppo presa dai preparativi per il Natale. La donna scopre una costosa collana nella giacca del marito e pensa che sia un regalo destinato a lei ma, arrivato il momento di aprire i regali, scopre che Harry le ha regalato un cd. Karen in pubblico fa finta di nulla ma in seguito prende il marito in disparte che ammette le sue colpe. Contemporaneamente David, il fratello di Karen, viene eletto come primo ministro. L’uomo è attratto da una delle domestiche della casa di Downing Street, Natalie e, quando scopre che il Presidente degli USA sta cercando di sedurre proprio la ragazza, decide di tenere un discorso davanti ai giornalisti in cui mette in imbarazzo il Premier.

La sera della vigilia David corre a cercare Natalie e si scambiano un romantico bacio. Daniel è un giovane vedovo padre di un ragazzo di undici anni, Sam. Quest’ultimo si è innamorato di una ragazza, Joanna, e non sa come conquistarla. Seguendo i consigli del padre Sam riesce ad ottenere un posto nella band che avrebbe accompagnato la ragazza che canta “All I Want for Christmas Is You” di Mariah Carey. Sam non riesce però a parlarle e la segue fino in aeroporto dove, grazie a un ritardo dello staff impegnato a guardare Billy Mack che suona nudo in televisione, riesce a raggiungere il check in e dichiararle il suo amore. Sarah è un’altra amica e invitata di Juliet e Peter, perdutamente innamorato di un suo collega, Karl. Sarah però ha un fratello con alcuni problemi mentali e continua a mettere da parte la sua vita per occuparsi di lui. La sera di Natale finalmente Sarah e Karl sono a letto insieme ma lei lo abbandona a causa di una chiamata del fratello. Colin Frissell lavora invece come fattorino che cerca di sedurre qualunque ragazza incontri ottenendo però sempre dei rifiuti.

Un giorno decide di partire per l’America alla ricerca dell’amore pensando che le ragazze americane non avrebbero saputo resistere al suo fascino inglese e i suoi sogni si avverreranno. John e Judy lavorano come controfigure di scene erotiche ma in realtà sono estremamente timidi. Un giorno finalmente John trova il coraggio di chiede un appuntamento alla ragazza e inizia così un amore che li porterà al matrimonio.

