Love all is you need, Rai 1/ Susanne Bier regala un film sentimentale d’impatto

Love all is you need, film con sentimenti e un pizzico di divertimento

Love all is you need va in onda oggi, 17 agosto 2021, su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. Danimarca, Svezia, Italia, Francia e Germania si sono consociati nella produzione di un film che all’epoca della sua uscita, il 2012, generò molte aspettative. Basta guardare il numero di case di produzioni impegnate, produzione Film i Väst, Network Movie Film-und Fernsehproduktion, Zentropa Productions, Lumière & Company, Teodora Film, Liberator Productions, Slot Machine, ARTE, ZDF, Zentropa International Köln e Zentropa International Sweden per capire quanto l’Europa cinematografica puntò su qyesta pellicola sentimentale, ‘Love Is All You Need (Den skaldede frisør)’, film proposto in prime time dalla prima Rete RAI. Alle ore 21,25 del 17 agosto 2021, Rai 1 propone quindi al suo pubblico questo film nel quale sentimenti e un pizzico di divertimento sono stati ben diretti dalla cineasta danese Susanne Bier.

Nel cast di ‘Love is all you need’ soprattutto il protagonista è al centro della vicenda, Pierce Brosnan, irlandese che ha saputo ereditare il successo del ruolo dell’agente 007 da eroi del cinema come Roger Moore e Sean Connery. Ma Brosnan lo ricordiamo anche, un film molto simile al nostro, in ‘Mamma Mia’ assieme alla strepitosa Meryl Streep, l’alone degli Abba come sottofondo ad una vicenda d’amore divertente e oggi iconica nel cinema, oppure per ‘Laws of Attraction – Matrimonio in appello (Laws of Attraction)’, ‘The matador’, ‘Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini (Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief)’, un attore davvero poliedrico, amato nello star system per la sua professionalità. Al suo fianco l’attrice anch’essa danese, come la regista, Trine Dyrholm, ‘La comune (Kollektivet)’ è fosrse il suo film migliore, uno stupendo spaccato di Danimarca alla ricerca di una nuova esistenza all’interno di un gruppo di persone che cerca di cambiare il proprio stile di vita, film nel quale spicca la presenza di Ulrich Thomsen, l’Italia l’ha conosciuto nella serie Tv ‘Banshee – La città del male (Banshee)’.

Love all is you need, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama di Love all is you need. Philip è vedovo, solitario, inglese che come tanti britannici lascia la sua isola per vivere altrove e l’altrove, nel nostro caso, è la Danimarca. Nella stessa città vive Ida, una donna ammalata di cancro al seno che, proprio nel momento di massimo dolore, dovuto ad un’incisiva chemioterapia, scopre il marito a letto con la sua migliore amica. Ida si sente non solo tradita, ma abbandonata, fallita come donna perché il suo uomo l’ha abbandonata mentre la malattia la estraniava dal suo essere donna e quel sentimento non era svanito, solo allontanato per pensare alla sua cura. Incontra Philip e scopre che, entrambi, hanno mille motivi per sentirsi liberi e diversi; assieme decidono di partire per un viaggio iniziatico in Italia dove Philip ha una villa e la figlia prediletta sta per convolare a nozze, l’occasione che, forse, entrambi attendevano per decidere qualcosa di diverso dalla solitudine.

Video, il trailer del film, Love all is you need





