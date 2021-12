Love is in the air/ Anticipazioni 27 dicembre: Puren flirta con Serkan, Eda è gelosa…

“Love is in the air”, riassunto delle puntate precedenti dell’amatissima soap opera in onda tutti i giorni su Canale 5. Nella prima scena abbiamo visto Seyfi e Aydan che si stanno recando presso l’hotel per cercare di capire quale sia la verità su Kiraz, in quanto sono convinti che la bimba sia la figlia di Serkan. La puntata quindi inizia facendo vedere cosa succede quando loro due arrivano a Sile.

La madre di lui vuole scoprire se i suoi sospetti sino fondati, quindi chiede a Pina di farle un favore, ovvero d’indagare e controllare nella borsa di Eda e fare una foto alla carta d’identità della bimba. Facendo in questo modo la donna viola la privacy e le regole di buona educazione, quindi cerca di fare il possibile per non farsi scoprire. Purtroppo, però, mentre compie questo gesto viene scoperta da un uomo, il quale le chiede cosa stia facendo e come mai si trovi in quel posto. Lei se la cava molto bene e s’inventa la scusa di essere andata lì proprio per Karem, con lo scopo di poter stare insieme e lui purtroppo ci crede. Aydan legge la data di nascita della bambina e facendo un calcolo capisce che si tratta proprio di quello che pensava da tempo.

Love is in the air: riassunto delle puntate precedenti

Eda è partita per Istanbul per un impegno lavorativo che la farà stare vicina a Serkan; lei decide quindi di portarsi la bambina con la speranza di farla stringere con il padre. Lui purtroppo ha un atteggiamento freddo con la piccola e la donna rimane molto delusa. Grazie a Pina, Aydan scopre la realtà sulla nipote e pensa a un piano per rivelare la verità a suo figlio. Successivamente, Engin sospetta di Eda e vede la moglie impegnata a far incontrare il figlio con la bambina Kiraz. Proprio per l’uomo c’è un forte legame tra i tre, in quanto questo ha spinto la moglie ad andare spesso all’hotel. Con il suo aiuto, Egin pensa a un piano per far confessare la verità alla signora Yildiz. Serkan delude Eda, la quale è consapevole di dovergli dire la verità prima che lo scopra a causa di altre persone e quindi decide di portarla al lavoro durante la trasferta in un’altra città. L’imprenditore non ama per niente i bambini e la signora rimane molto delusa per questi atteggiamenti freddi che ha l’uomo con la bimba.

“Love is in the air”, anticipazioni puntata di lunedì 27 dicembre

Le anticipazioni delle puntate successive di “Love is in the air” ci rivelano che Burak dice a Eda di andare in una delle sue case di proprietà con la figlia, fino a quando l’uomo non torna da Istanbul. Engin e Pril, parlando, capiscono di desiderare entrambi una figlioletta femmina. Aydan vuole dare a Kermal un’altra possibilità, quindi, per festeggiare, la sera la porta in un ristorante. Durante la puntata succede una cosa inaspettata, in quanto in questo locale giungono anche altre due persone, ovvero Eda e Serkan. Non sono finiti qui i colpi di scena, in quanto nel luogo arriva anche una donna, ovvero Puren, la quale è determinata a flirtare con l’architetto. Soli nel camper di loro proprietà situato in riva al mare, vanno di nuovo in città per effettuare delle prove proprio per il film che stanno filmando. Nel frattempo, la gelosia che nutre Eda si fa molto sentire e questo avviene a causa dell’atteggiamento di Puren, l’attrice, verso Serkan.



