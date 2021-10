Love is in the air/ Anticipazioni puntata 1 ottobre: equivoci tra Ceren e Ferit

Love is in the air, anticipazioni puntata 1 ottobre

Nella puntata di oggi, venerdì 1 ottobre, della soap opera turca “Love is in the air” Engin sente Piril al telefono con una amica e pensa che la moglie sia incinta. In realtà Piril sta parlando solamente di una gatta che sta per partorire e del fatto che vorrebbe adottare un gattino e portarselo a casa. Anche Ayfer e Deniz scoprono che Serkan è vivo, ma che non ricorda niente di Eda. Intanto Melo, Erdem e Leyla cercano di far tornare la memoria all’architetto. Il dottore che visita Sean è ottimista sulla possibilità di un recupero: Eda decide di dargli un bacio sperando che questo possa aiutarlo a ricordarsi del loro amore! Continuano gli equivoci tra Ceren e Ferit.

Love is in the air: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Love is in the air” Serkan non riesce a ricordare niente della sua relazione con Eda. Rientrato in patria dopo il terribile incidente aereo sembra aver cancellato per sempre ogni immagine della sua love story con la ragazza che, appena poche ore prima della partenza, si accingeva a sposare. Accanto a lui adesso c’è Selin, che non si è certo lasciata sfuggire l’occasione di poter tornare insieme al suo ex facendogli addirittura credere di essere ancora fidanzati. Il ritorno di Serkan viene accolto con grande gioia da tutto lo staff di ArtLife, in particolare dalla madre Aydan. La donna dice a Serkan che lo farà visitare da un altro medico e che gli organizzerà una grande festa di bentornato.

