Love is in the air/ Anticipazioni puntata 13 luglio: Serkan è innamorato di Selin?

Love is in the air anticipazioni puntata oggi, 12 luglio

Nella puntata in onda oggi, lunedì 12 luglio, della soap opera turca “Love is in the air” Eda ha organizzato un weekend nello chalet di montagna dei Bolat con Ferit e Selin, con lo scopo di far riavvicinare Serkan a Selin. La PR sente una conversazione tra Bolat ed Engin, non capendo che i due amici stanno parlando di Eda e non di lei. Selin dice all’architetto che non lascerà Ferit senza conoscere i suoi sentimenti. Il giovane Bolat non sa rispondere, visto che una parte del suo cuore ormai batte per Eda. Selin, indispettita, se ne va. La fioraia ha assistito alla conversazione tra i due ex fidanzati e l’indecisione di Serkan le fa sperare che l’architetto si sia innamorato di lei…

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Love is in the air” Serkan si rifiuta di firmare l’accordo tra la Holding e Efe Akman, un famoso architetto, proposto da Ferit. Per l’architetto ci sono troppe condizioni che penalizzerebbero la Holding. Il giovane Bolat accusa duramente Ferit di non fare gli interessi dell’azienda e trova il sostegno del padre. Ferit ha comprato le azienda di Kaan, finito in bancarotta: il rivale di Serkan ha delle prove che incastrerebbero Ferit e Selin nella diffusione del contratto tra Serkan ed Eda. Intanto, Eda nel tentativo di recuperare la situazione, decide di organizzare un incontro a quattro, con Selin e Ferit, allo chalet dei Bolat. Prima dell’arrivo della PR e del fidanzato, Eda confessa a Serkan quando è iniziata la sua claustrofobia: l’architetto vorrebbe aiutarla a superare la sua paura, ma ormai non hanno più tempo a disposizione per stare insieme. Aydan intanto cerca di far ingelosire il marito ingaggiando un attore.

