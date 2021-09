Love is in the air/ Anticipazioni puntata 14 settembre: Eda in crisi, Serkan…

Love is in the air, anticipazioni puntata 14 settembre

Nella puntata di oggi, martedì 14 settembre, della soap opera turca “Love is in the air” Eda è in crisi: per far uscire Serkan di prigione ha giurato alla nonna Semiha di troncare qualsiasi rapporto con il giovane Bolat. Intanto Balca continua a pianificare strategie per conquistare Serkan, mentre il Bolat pensa solo a Eda. L’architetto vorrebbe parlare con Eda e si presenta a casa sua, ma zia Ayfer lo allontana. Anche Fifi, Melo e Ceren fanno muro contro Serkan, che non capisce cosa sia successo. Chef Alexander e Ayfer sono sempre più vicini. Lo staff della ArtLife si riunisce per cercare una soluzione che possa risollevare la reputazione dello studio dopo l’arresto di Serkan.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 14 settembre: Velasco mette in crisi Cesareo

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Love is in the air” Chef Alexander riesce a conquistare Aydan e Ayfer, cucinando per l’ultimo giorno dell’anno. Balca, decisa a conquistare l’architetto, chiede a Serkan di correre in suo aiuto fingendo di avere un ladro in casa. Per questo motivo Serkan arriva in ritardo alla festa di Capodanno, ma riesce comunque a stupire Eda facendole un bellissimo regale. Purtroppo, però, i festeggiamenti vengono interrotti da due agenti che arrestano Serkan, con delle accuse false. È stata la nonna di Eda ha organizzare l’arresto del Bolat: Semiha, infatti, è disposava a tutto pur di vendicare la morte del figlio. Eda affronta la nonna che le dà un ultimatum: il giovane architetto verrà rilasciato solo se la ragazza troncherà ogni rapporto con lui. Eda, pur di salvare Serkan, accetta e l’architetto viene rilasciato…

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 14 settembre: Steffy litiga con ThomasUna Vita/ Anticipazioni puntata 13 settembre: Marcos si dichiara di nuovo a Felicia

© RIPRODUZIONE RISERVATA