Love is in the air/ Anticipazioni puntata 15 settembre: cosa nasconde Melih?

Nella puntata di oggi, mercoledì 15 settembre, della soap opera turca “Love is in the air” chef Alexander invita Ayfer e Aydan a cena, senza specificare che l’invito è per entrambe. Le due donne sono rimaste molto affascinare dal cuoco. Visto che Eda ha preso le distanze da Serkan, Semiha rispetta l’accordo con preso con la nipote e per risollevare le sorti della ArtLife propone un cliente prestigioso, un tale Melih. Eda, però, non è ancora riuscita a confessare a Serkan che non possono più stare insieme. Engin invita tutta la squadra dell’ArtLife a casa e Piril va nel panico, non sapendo come essere una “perfetta donna di casa”.

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Love is in the air” Eda ha stretto un accordo con nonna Semiha per salvare il suo amato Serkan. Ma ora è in crisi e non sa cosa fare. Intanto Balca continua a pianificare strategie per conquistare il giovane Bolat, senza grande successo visto che l’architetto ha il cuore occupato solo da Eda. Serkan si reca a casa di Eda per parlare con lei ma zia Ayfer lo allontana. Anche le amiche di Eda fanno muro contro Serkan, che non capisce cosa sia successo. Cresce il legame tra Chef Alexander e Ayfer.

