Love is in the air/ Anticipazioni puntata 16 febbraio: Melo e la proposta di Serkan

Nella puntata di oggi, mercoledì 16 febbraio, della soap opera turca “Love is in the air” Melo è così felice per Eda che non riuscirà a trattenersi dal rivelare a qualcuno il segreto appena saputo, combinando un vero e proprio disastro che rischierà di mandare all’aria i progetti di Serkan. La voce dell’imminente proposta di matrimonio che Serkan vorrebbe fare a Eda inizierà purtroppo a diffondersi in fretta. Improvvisamente tutti gli amici dell’imprenditore inizieranno a mostrarsi in subbuglio e fare espliciti riferimenti al matrimonio. Serkan, pur non sapendo che Melo si è lasciata sfuggire qualche parola di troppo, non tarderà a capire cosa sia accaduto. Il Bolat avvertendo che questa fuga di notizie potrebbe rischiare di rovinare la sorpresa alla ragazza, proverà a correre ai ripari. Serkan ricorrerà a mille espedienti per evitare che la Yildiz possa scoprire quello che sta organizzando. Riuscirà a fare la proposta come aveva sognato oppure Eda finirà per scoprire tutto in anticipo? Per saperlo, cari amici lettori, continuate a seguirci.

Nelle puntate precedenti di “Love is in the air” Serkan ha finalmente deciso di chiedere la mano di Eda. Per la sua proposta di matrimonio il Bolat vorrebbe riuscire a creare una cornice unica, ed è per questo che chiede l’aiuto e la complicità di Melo. L’amica di Eda dovrebbe aiutarlo a preparare una bellissima sorpresa per la Yildiz, mantenendo ovviamente il segreto. Molte volte Melek si è dimostrata poco incline a tacere, e la domanda sorge spontanea: riuscirà stavolta a tenere la sua migliore amica all’oscuro? Tra Serkan ed Eda ci sono stati alti e bassi e, dopo una prima intesa iniziale, i due hanno dovuto affrontare mille vicissitudini prima di ritrovarsi. Dopo essere rimasto vittima di un’amnesia, della quale ha approfittato la sua ex fidanzata, facendogli credere che loro erano ancora una coppia, e una lunga separazione da Eda che gli ha tolto anche la gioia di poter vedere la piccola Kiraz nei suoi primi anni di vita, Serkan ed Eda si sono ritrovati. Se la loro convivenza iniziale in questo periodo è stata dettata da una sentenza del giudice, che ha disposto che Kiraz dovesse vivere con entrambi i genitori sotto lo stesso tetto, adesso quel desiderio scaturisce dal cuore di Serkan, che ha capito di non poter vivere senza Eda. Il Bolat si è così deciso a fare il grande passo.

