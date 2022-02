Love is in The Air/ Anticipazioni puntata 19 febbraio: Eda e Serken, luna di miele…

Ecco il consueto appuntamento con il riassunto della soap opera di Canale 5, Love is in the Air, e le anticipazioni di quello che ci aspetta oggi, puntata del 19 febbraio 2022. Partiamo da fare un breve ripasso dell’ultima puntata. Il giorno del matrimonio della coppia tanto amata è finalmente arrivato e pure questa volta l’uomo riesce a sorprendere la sua fidanzata con una festa romantica. Neanche in un giorno importante la proprietaria dell’albergo ha rispetto, in quanto lancia continuamente frecciatine a Eda e Serkan capisce di dover dare un’altra occasione al rapporto con suo padre. Alla proposta di matrimonio la paesaggista ha detto di si e il suo fidanzato vuole sposarsi il più presto possibile, proprio per evitare che succeda qualche imprevisto che impedisca il sogno. Proprio per questo motivo, con l’aiuto di sua figlia, di amici e familiari, organizza una sorpresa, attirando la sua amata all’evento inventando una scusa.

Durante l’ultima puntata di Love is in The Air la donna è troppo emozionata, in quanto non si aspettava mai un gesto così bello dal suo fidanzato. Eda viene portata da sua figlia in un giardino decorato molto bene, dove c’è il fidanzato vestito elegantemente e anche parenti amici che sono pronti per accoglierli all’altare. La donna finalmente è felice di diventare la sposa del ragazzo che ha sempre amato e anche padre della sua bambina. Il matrimonio viene festeggiato senza nessun problema e finalmente la coppia si è sposata! Per gli sposi viene fatto un piccolo rinfresco in giardino, in cui la proprietaria dell’albergo fa un regalo molto strano ai due innamorati. Durante l’evento Serkan si spinge in avanti, in quanto il padre si è rivelato un bravissimo aiutante e il figlio non può che pensare al fatto che sia un bravo papà in fin dei conti. Da quando ha scoperto la verità, l’imprenditore non ha permesso a Kemal di stringere un buon rapporto con lui e ha voluto allontanarlo anche alla figlia. Adesso l’imprenditore si sente finalmente pronto per dare un’altra opportunità al papà.

LOVE IS IN THE AIR, LE ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA DEL 21 FEBBRAIO: IL BANCOMAT BLOCCATO…

Ma vediamo le anticipazioni di Love is In the Air per la prima puntata di oggi, sabato 19 febbraio 2022. Finalmente la coppia potrà passare insieme la luna di miele, ma succede qualcosa d’inaspettato che bloccherà l loro felicità. Kerem, durante il matrimonio capisce che una signora non è impegnata e quella parola che le aveva sentito pronunciare durante una telefonata era rivolta invece al fratello. Il ragazzo è quindi di nuovo speranzoso per la sua vita romantica, ma per Melo e l’uomo che le piace, non sarà così. Dopo aver dato un bacio a Burak e aver ricevuto la sua spiegazione, che è stata per gli effetti dovuti dall’alcol, la ragazza capisce finalmente che i suoi sentimenti non sono proprio ricambiati. Purtroppo però anche lui pensa la stessa cosa e quindi decidono di metterci una pietra sopra.

Una donna cerca di non far capire agli sposi del problema di un progetto, pensa di dirglielo non appena tornerà dal viaggio. Nel frattempo la paesaggista non vuole far arrabbiare suo marito e quindi non accetta il lavoro al porto. Entrambi vogliono godersi al meglio la luna di miele, ma la donna scoprirà che ci sono dei problemi sul progetto. Il bancomat dell’imprenditore è bloccato e gli amici vogliono tenergli nascosto questo disagio e nel frattempo cercano di risolvere l’intoppo. La sposa cerca di risolvere il problema momentaneamente cercando di non far spendere niente al marito e insiste a tornare subito a casa. L’uomo non capisce il motivo di questi comportamenti e quindi si creano delle tensioni.



