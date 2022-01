Love is in the air/ Anticipazioni puntata 19 gennaio: il bacio tra Melek e Burak

Love is in the air, anticipazioni puntata 19 gennaio

Love is in the air torna anche oggi, 19 gennaio, andiamo a leggere le anticipazioni. La sorella di Eda e la mamma di Serkan non andranno per nulla d’accordo, in quanto bisogna scegliere la scuola per la loro nipotina e tutte e due la pensano diversamente. Ognuna pensa a un contesto completamente diverso per il futuro della bimba. Melek è stato baciato da Burak, in quanto era molto ubriaco e non era del tutto lucido in quello che stava facendo e dopo di ciò ha capito di provare dei forti sentimenti per questo uomo. Dopo aver licenziato i ragazzi, la direttrice dell’hotel si pente di questo provvedimento affrettato, proprio perché ha scoperto che il suo hotel e i giardini sono stati sponsorizzati da altre persone. Serkan sente una telefonata tra Eda e la sua migliore amica, nella quale parlano di una scommessa vinta dall’imprenditore e quindi lui comprende che soggiornerà nell’abitazione di sua figlia e la mamma per altre due settimane ancora. Eda e l’uomo hanno dei principi e idee sull’educazione che devono dare alla propria figlia completamente differenti e questo provoca molta tensione a entrambi. Un esempio è stata la lite perché l’uomo ha deciso di costruire un asilo in un posto di cui la donna non era d’accordo e soprattutto per il quale non era stata informata prima. Il cugino della direttrice dell’albergo vuole fare di tutto per conquistare il cuore della paesaggista, infatti prova dei forti sentimenti per lei da molto tempo, ma dai suoi atteggiamenti invece sembrerà provare interesse per la sua migliore amica invece. Il licenziamento del suo assistente non provoca comprensione in Eda abbandona anche il suo posto di lavoro. Questa signora rimane offesa per qualcosa che ha fatto Karem e quando un giorno le risponderà male, deciderà d’interrompere subito il rapporto lavorativo.

Love is in the air, dove eravamo rimasti

Soffermiamoci dove eravamo rimasti in Love is in the air. Deniz si vuole vendicare di un ragazzo e gli fa interrompere il rapporto di lavoro, facendolo andare via immediatamente. Eda non è d’accordo con questa decisione e quindi lascia il lavoro e lo fa anche l’imprenditore. Quest’ultimo decide di trasferire la sua scrivania nell’abitazione della Yildiz, che non è contenta di ciò. Prima di lasciare il posto di lavoro, la donna chiede al ragazzo licenziato di fare il progetto che avevano fatto insieme e il risultato è perfetto. Eda è rimasta proprio male per questa decisione, in quanto hanno messo tanto impegno nella creazione dei giardini lussuosi per gli alberghi. Serkan, dopo aver visto questa decisione affrettata, spera di fare una cosa piacevole, ovvero si licenzia anche lui e si trasferisce a casa della mamma della sua bimba. Lei però non sarà per nulla felice per questa cosa.

A Love is in the air Karem ha passato tanto tempo per il suo progetto, ha pensato ai minimi dettagli e ha passato tanti mesi a fare questo, insieme alla paesaggista. Quest’ultima non vuole buttare tutto questo lavoro in fumo e quindi chiede al ragazzo di presentare il progetto lo stesso a due persone, sperando in un buon risultato e a una loro approvazione. Il ragazzo non riesce a trovare il coraggio di fare questa cosa, anche se questa idea è fantastica. Tutti si sono licenziati dal proprio posto di lavoro. Questo ragazzo non vuole deludere la donna, in quanto ha lasciato il posto di lavoro per lui e quindi chiede un contributo a un’altra donna per finire il progetto. I due signori che dovevano giudicarlo rimangono piacevolmente colpiti e vogliono sponsorizzare subito gli ambienti di Eda.

