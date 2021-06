Love is in the Air/ Anticipazioni puntata 2 giugno: Eda e Serkan si incontrano ancora

Love is in the Air, anticipazioni puntata oggi, 2 giugno

Nella nuova puntata di Love is in the Air in onda oggi, 2 giugno, Ferit umilierà Serkan dicendogli che ormai Selin è la sua fidanzata e lui invece è destinato a rimanere da solo per tutta la vita. Serkan per rispondere al colpo ricevuto davanti a tutti, dirà di aver già trovato una degna sostituta e di esserne profondamente innamorato. Serkan raggiungerà Eda in spiaggia, ma Ferit e Selin lo seguiranno e quindi pensano che sia lei la sua nuova fiamma. Eda si ritrova così a giocare il ruolo della fidanzata di Serkan per non metterlo in imbarazzo davanti a tutti. La notizia del suo fidanzamento con una sconosciuta finirà su tutti i social. Il ragazzo proporrà ad Eda di fingersi per due mesi la sua fidanzata, il tempo necessario per fermare il matrimonio di Selin, ed in cambio le pagherà gli studi per conseguire la tanto desiderata laurea. La ragazza indignata non vuole scendere a compromessi e pensa anche di rivelare il tutto in conferenza stampa fissata per il giorno successivo, ma le cose non andranno come lei voleva.

Love is in the Air, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Love is in the Air, Serkan ed Eda dopo aver fatto diversi piani di scale arrivano al ristorante dove c’è ad aspettarli il cliente di Bolat. I due fingeranno di essere fidanzati per non dare nell’occhio con le manette. Ma alla fine il contratto verrà concluso grazie all’intraprendenza e all’intelligenza di Eda. Serkan ringrazia la giovane per l’aiuto dato ma si augura di non doverla rivedere più, e cosi aspettano l’arrivo di Engin con il fabbro. Il socio si presenterà non solo con il fabbro ma anche con tutti i legali dello studio. Alla fine i due verranno liberati da Fifi che con una forcina aprirà le manette rendendoli entrambi liberi. I due si promettono di non incontrarsi più ma purtroppo Eda si accorgerà di aver dimenticato la sua borsetta nella macchina di Serkan. La giovane andrà allo studio di Bolat e quando lui la vedrà cercherà di spiegarle la situazione della sospensione dei fondi per le borse di studio. Eda non vorrà sentire ragioni e umilierà Serkan davanti tutti i suoi dipendenti.

In serata Eda riceverà una telefonata dal suo fidanzato Jenka appena rientrato dall’Italia, ma quando i due si incontreranno Eda lo troverà strano.

Eda e Serkan scintille tra loro

Eda dopo una giornata così stressante decide di non voler mai più incontrare Serkan Bolat, ma purtroppo le cose per lei andranno molto diversamente. Infatti la sua amica Melo ha combinato un altro dei suoi guai e la Yildiz dovrà aiutarla anche questa volta. Melo ha accettato un lavoro come hostess in un aereo privato ma chiede a Eda di sostituirla, lei dovrà solo versare dello champagne e servire della frutta fresca al cliente. Eda scopre che il cliente misterioso è proprio Serkan Bolat e dovrà passarci un’intera giornata contro il suo volere. Appena arrivati a destinazione Eda scopre che Serkan è diretto alla festa di fidanzamento dalla sua ex. Serkan lascerà sola Eda per tutta la serata, ma la inviterà a fare un giro in spiaggia prima del loro rientro a casa. Purtroppo il Bolat si è dovuto presentare alla festa di fidanzamento per evitare pettegolezzi in azienda, ma Ferit e Selin al party hanno invitato anche Kaan Karadag un suo vecchio amico di infanzia diventato ormai un suo terribile nemico. Serkan alla sua vista diverrà furioso e deciderà di abbandonare la festa, ma prima che lo faccia Ferit gli rivelerà qualcosa che gli cambierà la vita.

