Love is in the air/ Anticipazioni puntata 2 settembre: Ferit e Ceren più vicini

Love is in the air, dove siamo rimasti?

Oggi, giovedì 2 settembre, su Canale 5 torna il consueto appuntamento con la soap opera turca “Love is in the air”. Prima di scoprire le anticipazioni delle prossime puntate, vediamo cosa è successo ieri. Eda e Serkan hanno scelto la sostituta di Selin: la nuova PR è Balca, che mostra subito un certo interesse per il Bolat. Eda cerca di nascondere la sua gelosia, senza molto successo: purtroppo Balca è molto cambiata rispetto alla foto del curriculum, non indossa più gli occhiali ed è molto avvenente. Aydan si è candidata alla presidenza della sua fondazione ma Nesrin, mette in pericolo la sua reputazione rendendo pubblico il suo divorzio con Alptekin. Balca riesce a gestire al meglio la situazione con i giornalisti, mentre Eda e Serkan cercano di convincere una socia a dare il suo voto alla signora Bolat. Serkan è deciso a riconquistare Eda e a passare del tempo insieme a lei. Così decide di usare il primo dei tre desideri, penitenza che ha scelto per Eda per farsi perdonare di aver coperto la bugia di Ferit. L’architetto le chiedo di presentarsi a a casa sua e di vedere con lui un film.

Il paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 2 settembre: Ludovica è nei guai!

Love is in the air: anticipazioni puntata 2 settembre

Nella puntata di oggi, giovedì 2 settembre, della soap opera turca “Love is in the air” Serkan crea una bella atmosfera in casa sua in attesa dell’arrivo di Eda. La ragazza, però, non si presenta dopo alcune parole di Balca, che fanno vacillare le sue certezza. Serkan, deluso, riceve la visita di Engin, Ferit e Erdem, che vogliono parlare con lui dei loro problemi personali. Engin vuole fare la proposta di matrimonio a Piril, ma non sa come. Alla fine Engin si presenta a cavallo alla festa di Aydan per fare alla fidanzata una vera e propria proposta da principe. Ferit e Ceren sono sempre più vicini, mentre Selin comunica la sua partenza per la Danimarca. Aydan vince il ruolo di Presidentessa della fondazione.

LEGGI ANCHE:

Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 settembre: Adalet teme Riza e CesurUn posto al sole/ Anticipazioni puntata 2 settembre: Roberto preoccupato per Filippo

© RIPRODUZIONE RISERVATA