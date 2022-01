Love is in the air/ Anticipazioni puntata 25 gennaio: una forte allergia

Love is in the air, anticipazioni puntata 25 gennaio

Nella puntata di Love is in the air in onda oggi pomeriggio su Canale 5 vedremo che la piccola ha sbagliato, in quanto ha mangiato dei dolcetti che contenevano delle fragole al loro interno, di cui lei ne è fortemente allergica. Questa cosa che è successa ha fatto molto spaventare i suoi genitori, i quali hanno deciso subito di portarla in ospedale per sperare che si possa fare qualcosa per salvarla. A causa di ciò, però, Serkan inizia quindi a sospettare che la donna non gli abbia detto tutta la verità su Kiraz. Lei è veramente sua figlia? Domani l’uomo sarà totalmente il protagonista dell’episodio e vedremo per quale motivo sono suscitati in lui questi brutti dubbi. Bisogna sapere che non solo la bimba ha questa forte allergia, ma anche Kemal. Questo fattore, che Serkan viene a scoprire proprio nel corso della riunione di famiglia con la dottoressa, scatena proprio dei sospetti forti nell’imprenditore. Sarà la realtà che la bambina non è la figlia di quell’altro uomo, ma sua, anche se quell’uomo ruota da tempo intorno alla vita della madre della piccola. Noi invece sappiamo che questo signore in realtà è il nonno di Kiraz, in quanto lui è il padre dell’imprenditore. Questa verità Serkan non la conosce ancora e proprio perché ancora non sa questa cosa, potrebbe generare forti disagi per questa famiglia. Successivamente l’uomo verrà incaricato da Eda ad andare subito al supermercato per comprare delle cose per lei. La donna gli chiede questo favore, ma lui non è mai entrato in un posto del genere e quindi si creeranno delle situazioni ridicole e curiose.

Soffermiamoci su dove eravamo rimasti nella soap Love is in the air. La dottoressa della bambina segue il rapporto dei suoi genitori e capisce subito che c’è bisogno di lei. C’è stato un incontro e i due ragazzi, nel quale si parla dell’importanza dell’essere sinceri con il prossimo. Durante questo avvenimento la bambina si avvicina a mangiare per sbaglio dei dolci molto buoni, i quali contengono delle fragole, ma lei non sa proprio di esserne fortemente allergica. Data la brutta reazione e vedendo la bambina stare così male, i genitori la portano subito in ospedale. Hulya ha molto a cuore questa famiglia e soprattutto la crescita della bimba, la quale sta affrontando un periodo difficile di cambiamenti, in quanto ha trovato da poco suo padre. Siccome lei è una professionista e conosce bene le migliori tecniche del suo lavoro, decide di fare un incontro con la famiglia che gira intorno alla piccola. Lo scopo di questo era quello di parlare con quelli che stanno vicino a lei dell’importanza dell’essere tutti sempre sinceri l’un con l’altro.

Nella soap Love is in the air rischio grosso per Kiraz durante l’incontro. Durante questa riunione la dottoressa vuole che tutti si presentano per fare un gioco carino, che ha il fine di spingere tutti quelli che vi partecipano a essere completamente sinceri verso quello che provano. La bambina si trova molto attratta da un cesto contenente delle deliziose merende, quindi si distrae e ne prende una, non sapendo però che all’interno di esse ci sono degli ingredienti come fragole. La bimba comincia a mangiarla e capisce subito che sta succedendo qualcosa di sbagliato e pericoloso. La bimba è fortemente allergica alle fragole, tanto che la possono portare alla morte e all’interno di questi deliziosi cibi purtroppo sono presenti. Vedendo la propria figlia stare così male, i genitori la portano al più presto in ospedale, sperando che possano subito fare qualcosa per salvarla.

