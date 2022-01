Love is in the air/ Anticipazioni puntata 27 gennaio: il colloquio con i genitori

Love is in the air, anticipazioni puntata 27 gennaio

Love is in the air torna protagonista oggi 27 gennaio. Due persone stanno mangiando in un locale, quando a un certo punto incontrano una direttrice di una prestigiosa scuola del luogo. Parlando con questa persona scoprono che per accedere all’istituto bisogna fare un colloquio con i genitori dei bambini. I due genitori comprendono l’occasione imperdibile che gli è capitati, infatti vogliono fare di tutto per coglierla al meglio e subito. L’ingresso in un ambiente scolastico così noto potrebbe influire positivamente sulla vita lavorativa futura dei loro piccoli. Successivamente, il ragazzo vuole sapere cosa ne pensa il suo datore di lavoro del progetto che sta eseguendo. Lui risulta molto ansioso, ma è anche contento di poter ricevere un feedback dall’imprenditore. Eda sa bene questa cosa, quindi decide di andare dall’uomo e dirgli di stare attendo a non ferire i sentimenti del ragazzo, poiché ci tiene e ci crede molto.

Love is in the air, dove eravamo rimasti

Leggiamo dove eravamo rimasti durante Love is in the air. La madre dell’imprenditore riesce a ottenere finalmente i risultati dei test genetici e capisce che aveva proprio ragione, in quanto quello è il vero padre di suo figlio! La signora è disperata e un ragazzo non riesce più a lavorare con questo imprenditore e chiede aiuto a una signora, la quale lo spinge a dimostrare di essere davvero bravo nei suoi progetti. Successivamente una donna controlla il marito, poiché sospetta che la tradisca, ma invece scopre qualcosa che non si aspettava proprio. Aydan ha molti dubbi dopo aver notato tanti punti in comune tra quell’uomo e suo figlio. Questa signora va a trasferirsi a casa dell’uomo, proprio per aspettare i risultati dei test genetici che ha deciso di fare, sperando di togliersi una volta per tutte il grosso dubbio che la assale da giorni.

Finalmente ottengono i risultati e scoprono che lui è il vero padre, ma la brutta notizia è che ovviamente sarà molto difficile dirlo a tutti e due, dato che non si sopportano proprio. Kerem ha detto tante volte che ha timore del suo datore di lavoro, infatti ha etto tante volte tutti i suoi dubbi e decidendo di non voler lavorare più per lui. Il modo di fare di questo imprenditore spaventa molto il ragazzo, il quale si sente con l’autostima sempre più bassa. Per fortuna c’è una signora che vuole che il ragazzo s’impegni a dimostrare bene quale sia il suo valore, perciò gli dice di procedere al suo progetto, senza tentennare.

Engin nasconde una sua attività, infatti la moglie è sicura che lui abbia un’amante segreta e vuole scoprire a tutti i costi la verità. La donna comincia a seguire di nascosto l’uomo ed è pronta a scoprire sul fatto i due amanti. Per dire la verità, però, bisogna sapere che l’uomo è distante e lontano da casa per un motivo preciso. Si comporta in questo modo proprio perché vuole progettare una nuova azienda, nascondendole tutti i suoi piani. L’uomo che si pensa sia il padre dell’imprenditore si reca a dormire a casa di Aydan per aspettare insieme i risultati dei test genetici. Quello che succede è un qualcosa che molti si aspettavano. I genitori però hanno paura di dire questa cosa al figlio, il quale potrebbe avere una brutta reazione. Kerem non è per nulla soddisfatto del lavoro che svolge il figlio, poiché vorrebbe che facesse qualcosa di maggiormente appagante, anche se lui ha l’autostima molto bassa e non crede in se stesso. Una donna invece la pensa diversamente e lo trascina a continuare questo progetto.



