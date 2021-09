Love is in the air/ Anticipazioni puntata 3 settembre: Eda contro Balca!

Love is in the air, dove siamo rimasti?

Oggi, venerdì 3 settembre, su Canale 5 torna il consueto appuntamento con la soap opera turca “Love is in the air”. Prima di scoprire le anticipazioni delle prossime puntate, vediamo cosa è successo ieri. Serkan ha espresso uno dei suoi tre desideri: Eda dovrà raggiungendolo durante la notte per trascorrere un po’ di tempo insieme. L’architetto attende l’arrivo della ragazza ma a casa sua arrivano Engin, Ferit ed Erdem. Engin vuole chiedere a Piril di sposarlo ma non sa come fare. Ferit e Ceren trascorrono una piacevole serata insieme: i due provano evidentemente qualcosa l’uno per l’altra, ma non hanno il coraggio di dirselo. Selin annuncia che lascerà Istanbul per ricominciare una vita in Danimarca. Aydan viene eletta presidente della fondazione e organizza una festa. Durante i festeggiamenti, Engin arriva a cavallo per chiedere a Piril di diventare sua moglie.

Love is in the air: anticipazioni puntata 3 settembre

Nella puntata di oggi, venerdì 3 settembre, della soap opera turca “Love is in the air” Balca è decisa a conquistare Serkan e si presenta a casa sua a tarda ora. L’architetto la accoglie in casa e le ordina una pizza. Inaspettatamente Eda decide di realizzare il primo dei desideri di Serkan e si presenta a casa sua, ma ne nasce una serie di malintesi. Tra i cuscinette del divano Eda trova un orecchino di Balca, che la PR ha lasciato lì intenzionalmente. Serkan non crede che la nuova assunta sia così scaltra e fa una scommessa con Eda: se Balca è davvero interessata a lui, Serkan lascerà in pace Eda; in caso contrario Eda dovrà cenare insieme a lui a Parigi. Per cercare di capire le vere intenzioni della PR, Serkan propone un pranzo a tre con Eda, ma Balca è più furba del previsto…

