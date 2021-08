Love is in the air/ Anticipazioni puntata 30 agosto: Eda affronta le sue paure

Cos’è successo nelle ultime puntate di Love is in the air?

Oggi, lunedì 30 agosto, dopo la pausa del weekend torna il consueto appuntamento con la soap opera turca “Love is in the air”. Prima di scoprire le anticipazioni delle prossime puntate, vediamo cosa è successo negli ultimi episodi. Serkan ha deciso di invitare fuori a cena Eda per festeggiare il successo della sfilata. Qualcosa, però, non va come previsto: Selin, infatti, cambia l’indirizzo del ristorante sul biglietto per la ragazza, per impedire l’appuntamento tra i due. Eda, ignara dell’accaduto, si reca dunque al ristorante sbagliato e aspetta l’arrivo di Serkan per diverse ore. Il giorno dopo la ragazza viene scelta come volto femminile di un’associazione impegnata nel sociale. La giovane è entusiasta di questa opportunità e accetta la proposta senza troppe esitazioni. Serkan, a sua volta, viene scelto come volto maschile. L’architetto inizialmente non vuole accettare la proposta, ma cambia idea quando scopre che anche Eda è coinvolta nell’iniziativa.

Cos’altro è accaduto a “Love is in the air“? Anche Ayfer scopre la verità sulla morte dei genitori di Eda, mentre Alptekin affronta l’ira di Aydan: la donna ha scoperto che il marito l’ha tradita. Inaspettatamente le due donne si alleano contro di lui.

Love is in the air: anticipazioni puntata 30 agosto

Nella puntata di oggi, lunedì 30 agosto, della soap opera turca “Love is in the air” Eda è arrabbiata con Serkan per non essersi presentato all’appuntamento. La ragazza non sa che anche l’architetto l’ha aspettata per ore in un altro ristorante. I due innamorati, infatti, sono stati sabotati da Selin, ancora innamorata del Bolat. Risolta la questione, Serkan porta Eda a cena e la aiuta a superare la sua paura per gli spazi chiusi. Engin chiede alla signora Aydan di fare una prova per simulare l’incontro tra la madre e Piril, per mettere la fidanzata a proprio agio ed evitare che si faccia prendere dal panico. Assistendo alla scena, però, Melek, Ayfer e Figen fraintenderanno l’accaduto pensando che il migliore amico di Serkan voglia in realtà chiedere la mano proprio di Eda. Come andrà a finire?

