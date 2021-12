Love is in the air/ Anticipazioni puntata 30 dicembre: i dubbi di Serkan

Aydan ed Engin sono riusciti ad avere una ciocca dei capelli della bambina e quindi vanno subito il laboratorio per effettuare il test del materiale genetico. I risultati hanno provato che i sospetti che avevano sono fondati, in quanto si tratta della figlia legittima dell’uomo. Non potendo tenere nascosto ulteriormente questo grosso segreto, Eda decide di dire a Serkan la verità sulla piccola e lui ha una reazione abbastanza forte. Lui rimane scioccato da questa notizia e quindi rimane chiuso in casa a riflettere a lungo. Serkan, dopo aver trascorso una notte letteralmente in bianco, ha deciso di discutere di nuovo con la donna e le ha detto che se tempo fa lei gli avesse detto che era in dolce attesa, lui molto probabilmente le avrebbe chiesto di non continuare la gravidanza. A seguito di una lunga riflessione, l’uomo dice di aver compreso i motivi della donna, in quanto, molto probabilmente, lui avrebbe reagito in modo negativo. Eda, dopo queste parole rimane abbastanza delusa e Serkan le dice che vuole ancora del tempo per prendere una decisione riguardo sua figlia.

Nell’ultima puntata di Love is in the air si scopre tutta la verità sulla piccola Kiraz. Aydan ed Engin, dopo aver visto l’imprenditore insieme alla bambina hanno iniziato subito ad avere dei dubbi che fosse la figlia. Eda se ne va e i due personaggi sono riusciti ad avere una ciocca della chioma di Kiraz, molto importante per effettuare il test. Quest’ultimo conferma tutte le ipotesi che avevano Aydan ed Engin, i quali rimangono stupiti nello scoprire che quella bimba è la figlia dell’imprenditore. La situazione è sempre più strana e siccome sembra che lei e Serkan vanno d’accordo, Eda ha preso la decisione di dirgli tutta la verità, prima che lo possa fare qualcun altro al posto suo. Serkan rimane sconvolto da questa notizia e quindi vuole avere del tempo per riflettere e torna a casa, non riuscendo a dormire per tutta la notte. L’uomo ha passato tutto il tempo a riflettere sulla sua vita, proprio colui che non avrebbe mai voluto avere una figlia, specialmente dopo la sua patologia grave. Eda comprende la rabbia di Serkan, in quanto lei ha tenuto nascosta la gravidanza e lui le risponde in modo secco e diretto, facendola rimanere male. L’imprenditore capisce la decisione della donna, in quanto le avrebbe chiesto sicuramente d’interrompere e di abortire.

Anticipazioni della puntata di Love is in the air di giovedì 30 dicembre: le vicende che sono accadute ultimamente nelle puntate di questa soap opera hanno scosso tutta la famiglia dell’imprenditore. Sua madre ha saputo la verità in altri modi e Serkan è stato invece informato dalla paesaggista e ora deve capire cosa vuole fare. Ci si chiede se preferisce mantenere la situazione come è adesso, senza cambiare nulla e dimostrando di non essere per niente cambiato rispetto al passato, oppure se riconoscerà la piccola. La sua voglia di conquistare di nuovo Eda lo porterà ad accettare di essere papà di una bimba che è già cresciuta e che non ha visto crescere? Lei vuole diventare subito tutrice di Kiraz. Seyfi ed Engin le stanno vicina quando vengono a conoscenza della realtà e le vogliono spiegare che sarebbe meglio per la bimba rimanere con la madre. Vedremo cosa deciderà invece Serkan. Quando Ayfer e Melek non vedono la loro amica in albergo, si domandano con sia successo e vogliono cercare di scoprirlo.

