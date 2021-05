Love is in the air/ Anticipazioni puntata 31 maggio: Eda e Serkan nemici pubblici

Love is in the air, anticipazioni puntata 31 maggio

Il pomeriggio d’amore di canale 5 regalerà grandi emozioni ai telespettatori che, dopo Beautiful, Una Vita e Mr Wrong, la nuova soap opera con Can Yaman, avranno modo di emozionarsi e vivere una bellissima storia d’amore con la soap opera turca Love is in the air che ha permesso ai due protagonisti, Kerem Bürsin e Hande Erçel di diventare delle vere celebrità in patria. Ambientata ad Istanbul, città romantica e moderna, Love is in the air racconta le avventure di Eda, una giovane donna ambiziosa, determinata e indipendente e di Serkan, un uomo d’affari senza scrupoli, disposto a tutto pur di raggiungere i propri obiettivi. Due personalità decisamente diverse e senza nulla in comune destinati a scontrarsi. L’antipatia iniziale si trasformerà in amore?

Mr Wrong/ Anticipazioni puntata 31 maggio: il patto tra Ezgi e Ozgur

Eda affronta Serkan

Eda sogna di diventare un architetto paesaggist, ma Serkan Bolat cancella i fondi per la borsa di studio impedendole così di poter andare a studiare in Italia. Disposta a tutto pur di realizzare i suoi sogni, decide di affrontare apertamente il suo nemico. Durante una conferenza lo accusa di aver cancellato i fondi per la borsa di studio e, per vendicarsi, si reca nel parcheggio dove, inconsapevole della presenza all’interno dell’auto di Serkan, compie una serie di atti vandalici. Serkan, prima assiste alla scena, e poi la affronta. I due litigano furiosamente e, durantela discussione, dopo aver trovato un paio di manette nell’auto di Serkan, decide di ammanettarsi al suo nemico per dispetto. Avendo un importante appuntamento e non potendo aspettare, Serkan decide di portare con sè Eda per poi liberarsi di lei.

LEGGI ANCHE:

SISYPHUS: THE MYTH/ La serie fantascientifica con un'originalitàBull 4/ Anticipazioni episodio oggi, 30 maggio: Kinsey ha fatto morire un paziente?

© RIPRODUZIONE RISERVATA