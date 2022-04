Love is in the air/ Anticipazioni puntata 4 aprile: Melo decide di lasciare Burak

Love is in the air, le anticipazioni del 4 aprile

Love is the air prosegue con la puntata di oggi, lunedì 4 aprile: cosa succederà? Nonostante Burak sembri interessato a Melo e abbia superato diverse prove, Melo ha deciso di lasciarlo perché pensa che non sia la storia adatta a lei. Melo pesa che Burak si sia interessato a lei solo perché rifiutato da Eda. Per dirgli che vuole chiudere con Burak, Melo decide di vederlo al bar per parlargli, ma le cose non andranno come si aspettava. Burak ha intenzioni serie e vuole chiedere a Melo di sposarlo, di fronte a questa proposta Melo senza rendersene conto ingurgita l’anello nascosto nel drink e finisce in ospedale. Nel frattempo Eda e Serkan sono dispersi e si sono riparati in un bosco. Ma dove eravamo rimasti con le precedenti puntate di Love is in the air?

Love is in the air, il riassunto del 1 aprile

Nelle ultime puntate di Love is in the air tutto gira intorno alla gravidanza di Eda, il secondogenito tanto voluto da Kiraz che però sembra creare diversi attriti. Serkan, in queste puntate, ha fatto di tutto per scoprirne il sesso all’insaputa di Eda, per non parlare del fatto che ha messo Eda sotto controllo. Eda, non ritenendosi malata, ha continuato a lavorare, Kiraz ha manifestato una certa gelosia per il nuovo arrivato. I due sposi hanno deciso anche di cambiare casa e con la meraviglia della madre di Serkan di chiamare il piccolo Alp in onore al fratello deceduto di Serkan, un momento di grande commozione che ha visto coinvolta l’intera famiglia. Nella puntata del 1 aprile di Love is in the air, Eda da è ormai giunta vicino alla fine della gravidanza e comincia a fare gli esercizi di respirazione per prepararsi al parto. Durante la gravidanza Eda e Serkan si sono scontrati tanto e sembra proprio che Serkan non voglia assistere al parto. Nonostante le buone intenzioni ad Eda vengono le doglie e la stessa si trova a partorire sotto ad un albero perché non riesce a raggiungere l’ospedale più vicino. Serkan che si era mostrato riluttante ad assistere al parto, aiuterà Eda a partorire il piccolo Alp vivendo un emozione intensa.

