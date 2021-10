Love is in the air/ Anticipazioni puntata 5 ottobre: Eda a casa di Serkan…

Love is in the air, anticipazioni puntata 5 ottobre

Nella puntata di oggi, martedì 5 ottobre, della soap opera turca “Love is in the air” il ritorno di Selin sta creando un sacco di problemi, non solo a Eda ma anche a Ferit e Ceren. Ayfer ed Alexander tentano di tenere nascosta la loro relazione, per non far soffrire Eda. Engin viene a sapere da Piril che la donna non è incinta, ma che vuole solo adottare un gattino. I due si ritrovano a discutere sulla possibilità di mettere al mondo un figlio tutto loro. Eda si presenta a casa di Serkan, per portare via tutte le sue cose. Ma nell’abitazione del suo ex compagno, trova già pronta una valigia con tutti i suoi effetti personali preparata da Selin. Eda si mette a piangere e si addormenta sul letto di Serkan, prima dell’arrivo del giovane. Alla fine, tra Eda e Serkan va in scena un aspro litigio.

Love is in the air: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Love is in the air” nel caffè di Deniz viene organizzata una festa per il ritorno di Serkan a cui partecipano tutti i dipendenti dell’Art Life e Aydan, Ayfer ed Alexander. Alla festa Eda bacia Serkan sperando che il suo cuore possa così ricordare la loro storia d’amore. Ma inaspettatamente Serkan fa a Selin una proposta di matrimonio davanti a tutti. Di fronte alla decisione di Serkan, Eda allora prende una scelta difficile e decide di dimenticare per sempre il ragazzo che ama. Gli amici di Eda, messi al corrente sulle reali intenzioni della giovane, non credono affatto che la donna possa cancellare così facilmente il sentimento che prova per Serkan.

