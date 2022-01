Love is in the air/ Anticipazioni puntata 6 gennaio: Liberto e Rosina stanno male

Love is in the air, dove siamo arrivati nelle ultime puntate?

Nelle puntate di Love is in the air che hanno anticipato il nuovo anno, il destino ha voluto che Eda dopo tanti anni incontrasse di nuovo Serkan, questo incontro turba Eda che decide di nascondere all’uomo la figlioletta, di cui lo stesso non conosce l’esistenza. Eda aveva nascosto questa gravidanza convinta che Serkan non volesse una famiglia, ma in realtà l’uomo non l’ha mai dimenticata, la sua malattia lo ha spinto ad allontanare la donna per permettere alla stessa di realizzarsi e non annullarsi dietro la sua malattia. Nonostante il trascorrere degli anni l’amore tra Eda e Serkam non si è spento.

A Love is in the air Serkan ha scoperto che la figlia di Eda è anche sua figlia già da un pò, ma non vuole che la piccola sappia che lui è il padre, confessa ad Eda la sua paura che il cancro ritorni e di non sentirsi all’altezza della perfezione della donna che vuole lasciare libera di vivere. Nel frattempo però Kiraz scappa, nessuna la trova, la piccola che sa che il padre è un astronauta vuole conoscerlo e cerca di trovarlo scappando. Tuttis travolti si mettono alla ricerca di Kiraz, lo stesso Serkan è in prima linea. Sarà Serkan a trovare la piccola tra lo spavento generale. Serkan trova la piccola che nel giorno del suo compleanno pensa di far arrivare un messaggio al padre con un palloncino in cui gli scrive un messaggio davvero ricco d’amore. Serkan rivelerà alla piccola che è lui il padre? Si, presentandosi alla festa vestito da astronauta e rivela a Kiraz che lui è il padre, Kiraz è felice voleva un papà proprio come Serkan. Kiraz non vuole staccarsi dal padre e lo invita a casa a vedere i suoi disegni.

Love is in the air: anticipazioni del 6 gennaio 2022

Nella puntata di giovedì 6 gennaio le anticipazioni Love is in the air, Serkan viene travolto dalla sua nuova paternità. Aydana vuole avviare velocemente le procedure per il riconoscimento della piccola Kiraz. Serkan per fare una sorpresa da Eda e alla piccola Kiraz si introduca in casa loro, ma viene scambiato per un ladro da Eda avrà una brutta accoglienza. Una situazione che la donna faticherà a gestire, anche se le intenzioni di Serkan erano sicuramente le migliori ma l’equivoco alla fine sarà ben presto chiarito.

