Love is in the air/ Anticipazioni puntata 8 gennaio: bambina contesa da Serkan ed Eda

Love is in the air: le anticipazioni dell’8 gennaio

Cosa succederà nella puntata dell’8 gennaio di “Love is in the air”? Serkan ha capito la verità e vorrebbe recuperare tutto il tempo perso, poiché non ha visto la pronuncia della prima parola, i primi passi, lo svezzamento e tanto altro, cosa che invece si godono in pieno altri genitori.

A causa di questo motivo è spinto a viziarla, a essere molto permissivo e dando fastidio a Eda, la quale non è per nulla d’accordo con questi atteggiamenti. La bimba ormai ha legato molto con Burak e questo provoca molta gelosia in Serkan, che vuole quindi provocarlo. Serkan si metterà sul molo a pescare e la preoccupazione della donna non è solamente che la bimba venga viziata.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 8 gennaio: Quinn decide di affrontare Shauna

Un personaggio della soap opera “Love is in the air” scoprirà che la madre di Serkan sta facendo di tutto per permettere l’affidazione della bambina al figlio. Per fare ciò raccoglie foto e dati che dovrebbero dimostrare che la donna non può fare la madre. Decidono di andare dall’avvocato per informarsi bene sull’affidamento dei figli e su tutte le leggi che riguardano questo argomento. Questo gli dice che per ottenere l’affidamento devono avere qualche testimonianza del fatto che l’uomo non è in grado di fare il padre. Dall’altra parte invece si vuole dimostrare che Eda non riuscirebbe a essere una brava mamma.

La giudice deve decidere sulla sorte della bimba e la decisione fa rimanere tutti a bocca aperta. I veri genitori dovranno vivere nella stessa casa per un po’ di tempo, proprio per il bene della bimba. Serkan quindi dormirà a terra su un materasso ed Eda invece sul letto matrimoniale.

Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 7 gennaio: chi spia Ezio e zia Ernesta?

Love is in the air: il riassunto della puntata del 7 gennaio

Cosa è successo nella puntata del 7 gennaio di “Love is in the air”? Il nuovo padre vuole fare di tutto per creare un buon rapporto con la bambina e desidera recuperare il tempo perso, ma non sarà di certo molto semplice. Serkan decide di chiedere aiuto al suo amico e poi ha deciso di parlare con la pedagogista per un consiglio. Eda vede l’uomo che le piace vicino a questa donna molto bella e quindi s’ingelosisce, pensando che tra loro ci fosse qualcosa di dolce. I due ragazzi non riescono a frenare la loro forte attrazione, sia fisica che mentale, ma ora le priorità sono altre. La donna, protagonista di “Love is in the air”, però è in profonda difficoltà, in quanto deve mettere da parte il rapporto con l’uomo per la salute di Kiraz, che si può finalmente godere il padre.

Una vita/ Anticipazioni puntata 7 gennaio: Natalia si avvicina ad Antonito

L’imprenditore di “Love is in the air” cerca quindi di non pensare alla paesaggista e si distrae dedicandosi completamente alla figlia, con la quale ha perso tanto tempo della sua vita, poiché non l’ha vista crescere, come fanno gli altri genitori. Non è molto semplice fare il padre di questa bimba, poiché è molto attiva e particolare, ha bisogno costantemente di stimoli e non riesce a fidarsi dell’uomo, perché, per lei, l’ha abbandonata per così tanto tempo. Serkan è deluso perché il rapporto non si sta evolvendo come sperava, ma chiede aiuto al suo amico, il quale non sa come può rendersi utile. Serkan non sa come comportarsi con la bimba, dopo aver chiesto consigli agli amici e parenti, quindi decide di rivolgersi a un professionista del settore. Contatta una pedagogista molto nota, la quale è anche una bella donna. Eda segue l’uomo per vedere e capire come si comporta con sua figlia, ma a sorprenderla è la vista dell’imprenditore insieme questa signora affascinante. La paesaggista si arrabbia molto, perché crede che tra di loro ci sia una relazione romantica. Finisce così la puntata del 7 gennaio di “Love is in the air”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA