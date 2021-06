Love is in the air/ Anticipazioni puntata di oggi, 18 giugno: il piano di Kaan

Love is in the air, anticipazioni puntata di oggi 18 giugno

Nella puntata di oggi, venerdì 18 giugno, della soap opera turca “Love is in the air” il giovane Bolat tenta nuovamente un confronto con i Birol invitandoli a cena con Eda. La bella fioraia cerca di convincere la moglie di Birol a dargli un’altra occasione e sembra che le sue parole la colpiscano tanto che i coniugi Birol fanno pace e decidono di firmare il contratto. I coniugi sono disposti a firmare il contratto a un’unica condizione che i lavori che riguardano la cura dell’ambiente esterno del loro hotel vengano diretti direttamente da Eda. Rientrati in camera Eda e Serkan preparano gli zaini, e passeranno la notte fuori. L’architetto la porta ai piedi della Porta di Apollo, dove è possibile vedere una pioggia di stelle cadenti. I due giovani passeranno la notte assieme e all’alba faranno un bagno tra le acque di una cascata che si trova tra le montagne di Antalya. Intanto Piril, Selin ed Engin sono in ansia perché Serkan non è in albergo e tra qualche ora deve presentarsi a una cerimonia di premiazione per ritirare un premio a lui dedicato come miglior professionista turco dell’anno. Purtroppo però durante il suo discorso di premiazione, si riunisce una folla di paparazzi pronti ad avere qualche notizia in più in merito al famoso contratto di fidanzamento.

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Love is in the air” tutto il team della Art Life è arrivato ad Antalya per firmare un grosso contratto con il signor Biro, ma sfortunatamente dopo un litigio con la moglie, addirittura sua socia, nessuno dei due è intenzionato a firmare. Così il team decide di rilassarsi giocando a beach volley, e sorseggiando qualche drink. Serkan è intenzionato a non lasciare perdere l’affare così cerca qualsiasi escamotage possibile per arrivare all’obiettivo, cioè far firmare il contratto a Birol e sua moglie. Anche Eda cerca di dargli una mano. Intanto Ferit infastidito dall’atteggiamento di Selin, che ha occhi solo per Serkan, si confida con Kaan e molto ingenuamente gli inoltra la foto dello stralcio del contratto tra Serkan e Eda. Kann gioca sporco e appena ricevuta la foto, contatta immediatamente un paparazzo per dare delle informazioni sul suo nemico. Kaan studia un piano ben dettagliato che inizia con Melo. La ragazza si lascia abbindolare da Kaan. Intanto ad Antalya Birol e sua moglie hanno deciso di separarsi.

