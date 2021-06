Love is in the Air/ Anticipazioni puntata oggi, 1 giugno: le manette tengono duro

Love is in the Air, anticipazioni puntata oggi, 1 giugno

Love Is in the Air torna in onda oggi 1 giugno, con la sua seconda puntata in cui, arrivati al quindicesimo piano, Eda e Serkan, viste le manette non riusciranno ad avere dei movimenti fluidi quindi fingeranno di essere fidanzati. L’incontro diventerà un pranzo di lavoro dove Eda aiuterà Serkan a stipulare il contratto tanto desiderato.

Serkan rimarrà stupido dall’ intraprendenza della ragazza e la ringrazierà, nel frattempo attendono l’arrivo di Engin con il fabbro. Engin si presenterà non solo con il fabbro ma anche con tutti gli avvocati dello studio. Il fabbro non vorrà sciogliere le manette perché pensa che Serkan si sia messo nei guai con la giustizia. A salvare la situazione ci penserà Fifi che con una forcina liberarà entrambi della manette, i due si saluteranno promettendosi di non incontrarsi mai più. Ma purtroppo Eda ha dimenticato la sua borsetta nella macchina di Serkan e quindi per recuperarla dovrà andare in azienda. Serkan scoprirà che i tagli sulle borse di studio sono state fatte dal suo CFO, appena Eda arriva in ufficio lui cercherà di spiegarle l’accaduto ma la ragazza lo umilierà davanti a tutti i suoi dipendenti. Tornata a casa Eda aspetterà la telefonata del suo fidanzato rientrato dall’Italia, così da incontrarsi. Il ragazzo apparirà molto strano, forse il viaggio in Italia lo ha cambiato, tanto che dopo una passeggiata confessa di doverle dire una cosa importante, cosa succederà quindi oggi?

Love is in the Air, dove siamo rimasti

Nella prima puntata di Love is in the Air, abbiamo conosciuto Eda Yildiz, una giovane ragazza molto ambiziosa che lavora assieme alla zia materna nel negozio di fiori che apparteneva alla madre. Eda ha un sogno nel cassetto, quello di diventare un architetto del paesaggio. Purtroppo però la giovane ha dovuto abbandonare gli studi, perché le borse di studio che venivano concesse erano state sospese, perdendo così l’occasione di proseguire gli studi e di fare un prestigioso e importante stage in Italia.

La giovane è convintissima che la colpa di tutto ciò è del giovane architetto Serkan Bolat, un ricco finanziatore della sua università che aveva deciso di sospendere i finanziamenti rovinando così i sogni e la vita di tanti studenti compresa la sua. Il giovane finanziatore è un ricco plurilaureato che fa parte della holding di famiglia. Dopo essere rientrato a Istanbul dopo due mesi passati a Londra, il suo ritorno manda in crisi tutti i suoi dipendenti. Il ragazzo si presenta freddo, distaccato, prima di partire per l’Inghilterra la sua fidanzata Selin lo aveva lasciato e adesso al suo ritorno scopre che sta per sposarsi con Ferit. La notizia e l’invito alla cerimonia mandano in tilt Serkan che deve preparare un discorso che terrà all’università di Architettura.

Il discorso di Serkan…

Eda scoprirà dalle sue amiche che Serkan Bolat dovrà tenere un discorso all’università, quindi la ragazza pensa che si tratti di un’ottima occasione per dire ciò che pensa all’uomo che le ha rovinato la vita. Appena entrati nell’aula magna Eda lo accuserà di aver cancellato le borse di studio fondamentali per chi non poteva permettersi la retta universitaria. Serkan proverà a difendersi perchè ignaro di quello che la ragazza gli sta dicendo. La guerra tra i due è appena iniziata infatti la giovane appena uscita dall’aula gli righerà la macchina e finirà per ammanettarsi a lui per non farsi denunciare alla polizia. Ma così la giovane sarà costretta a seguirlo dato che non ci sono le chiavi per aprire le manette, lei si ritroverà a guidare il suo bolide ed a seguirlo ad un incontro di lavoro. L’incontro si tiene in un albergo al quindicesimo piano ma quando Serkan vorrà prendere l’ascensore Eda lo costringerà a farsi quindici piani di scale, in quei momenti entrambi malediranno il momento in cui si sono incontrati.

