Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 11 giugno: cosa ha in mente Selin?

Love is in the air, anticipazioni puntata oggi 11 giugno

Nella puntata di oggi, venerdì 11 giugno, della soap opera turca “Love is in the air” Kaan Karadag vince la gara di appalto per il progetto BOdruM, inaspettatamente Serkan non appare avvilito: l’architetto rivela ai suoi collaboratori che Kaan ha ricevuto false informazioni da Ahmet, che ha fatto il doppio gioco. Kaan è quindi destinato quindi alla bancarotta. Nel frattempo Melek, Ceren e Figen si trovano nello stesso ristorante dove Selin ha dato appuntamento a Serkan per parlargli: le tre amiche pensano si tratti di un appuntamento romantico e avvisano subito a Eda. La fioraia, per rendere più credibile la sua storia con l’architetto, finge una scenata al “fidanzato”…

Mr Wrong/ Anticipazioni puntata oggi, 11 giugno: Ezgi e Ozgur imprigionati!

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle precedenti puntate di “Love is in the air”, Aydan è molto preoccupata ella presenza di Eda nella vita del figlio Serkan. La donna infatti spera che il figlio torni con Selin. È proprio la ex fidanzata dell’architetto a comunicare ad Adyan che can fioraia sta per trasferirsi a vivere con Serkan. La madre del ragazzo viene sapere che Eda ha preso alcuni scatoloni da casa di Serkan: sta facendo spazio ai suoi effetti personali? Intanto Kaan, deciso a distruggere il suo rivale, si reca nel negozio in cui lavora Melo per fare colpo su di lei. L’amica di Eda viene licenziata dopo esser estate sorpresa a usare dei campioni di profumo proprio nel negozio. Serkan continua a essere imprevedibile e lasciare senza parole Eda. Dopo la festa di fidanzamento l’architetto ha mostrato un suo lato dolce e romantico. Ma il giorno dopo ha fatto subito marcia indietro, trattando la ragazza con freddezza per ristabilire le distanze. Ma a fine giornata, Serkan raggiunge Eda per per fare una passeggiata chiarificatrice. Infine riceve la telefonata di Selin: la sua ex ha qualcosa da dirgli…

