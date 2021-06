Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 14 giugno: Selin a casa di Serkan

Love is in the air, anticipazioni puntata oggi, 14 giugno

Nella puntata di oggi, lunedì 14 giugno, della soap opera turca “Love is in the air“ Selin non riesce ad accettare che il suo ex fidanzato vada a vivere con Eda, così la PR chiama Serkan e si auto invita a casa loro a cena. In preda al troppo stress accumulato tra le frecciatine di Selin, e le continue chiamate di Aydan, Eda sviene tra le braccia di Serkan. In occasione della cena, Eda vuole mettere tutte le sue cose nell’abitazione di Serkan così da rendere credibile la sua convivenza, però dove fare tutto lei perché l’architetto come sempre è molto indaffarato e non ha tempo per aiutarla. I due “fidanzati” litigano e Pyryl riporta l’accaduto ad Aydan.

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle precedenti puntate della soap opera turca “Love is in the air“ Eda ancora una volta ne ha combinata una delle sue presentandosi a casa di Serkan, rendendosi disponibile con Seifi a portare gli scatoloni all’Art Life e soprattutto rivelando a Selin che lei e il Bolat stanno per andare a vivere assieme. In tutto questo Eda si scorda anche che il suo giorno libero è il mercoledì, e quando arriva in ufficio chiedendo a Serkan come mai non fosse andato a prenderla per andare a lavoro, lui le fa una ramanzina davanti tutto lo studio sottolineandole l’importanza del lavoro e della puntualità. La bella fioraia inizia a soffrire per l’atteggiamento dell’architetto nei suoi confronti. Selin arriva in ufficio e quando incontra Eda inizia a farla delle domande per provocarla. Proprio in quell’istante, Eda riceve una telefonata di Eifer, che vuole alcuni chiarimenti in merito al discorso della convivenza. Eda si ritrova a non poter negare e quindi è costretta a dire una falsità sia alla sua nemica Selin che all’adorata zia.

Selin va dritta nell’ufficio di Serkan per avere spiegazioni: Serkan capendo che Eda ne ha combinata un’altra delle sue, tiene il gioco alla Yildiz. Successivamente i due hanno una terribile discussione. Anche Serkan torna a casa per far firmare dei documenti al padre, con il patto che se fallirà con il suo piano l’Art Life verrà chiusa. Seifi fa sapere a Serkan della gentilezza di Eda nel portare gli scatoloni al suo studio, il Bolat in quell’istante capisce di aver trattato malissimo la ragazza e per questo decide di andare sotto casa sua per fare una passeggiata chiarificatrice. Il giorno dopo Serkan svela a tutto il team il suo piano, e soprattutto rivela che non sono riusciti ad aggiudicarsi l’appalto, ottenuto da Kaan. Serkan è contentissimo perché è riuscito ad incastrare Kaan e a smascherare Ahmet.

