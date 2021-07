Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 14 luglio: Engin corteggia Piril

Love is in the air anticipazioni puntata di oggi, 14 luglio

Nella puntata di oggi, mercoledì 14 luglio, della soap opera turca “Love is in the air” Alptekin conosce il maestro di ceramica di Aydan e inizia a sentire una certa gelosia nei confronti della moglie. Ayfer confida a Ceren di avere problemi economici e di non poter pagare a Eda l’ultimo anno di università. La zia vorrebbe mettere un’ipoteca sulla casa, senza dire nulla a Eda. Ceren consiglia ad Ayfer di chiedere aiuto economico alla nonna di Eda, ma la donna rifiuta la proposta perché teme che i vecchi dissapori non si possano rimarginare. Engin corteggia Piril regalandole un mazzo di fiori.

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Love is in the air” Eda riesce a lasciare Serkan e Selin da soli, mentre lei fa una passeggiata con Ferit. I due ex fidanzato discutono del loro futuro e del perché continuano a ostacolarsi l’uno l’altra. La loro conversazione viene interrotta dalla chiamata di Engin. Selin ascolta la telefonata e pensa che la donna che Serkan non vuole perdere sia lei, mentre l’architetto e l’amica stanno parlando di Eda. Per questo motivo, dopo l’intervista, Selin dice a Serkan di essere pronta ad annullare le nozze con Ferit se lui le mostrerà i suoi sentimenti. Serkan, sempre più legato a Eda, non sa cosa rispondere alla ex fidanzata, anche perché si accorge della presenza della fioraia. Eda, dopo aver sentito la loro conversazione, si illude di avere qualche chance con Serkan. Anche Engin cerca di far capire all’amico che tra lui e Eda ci sono dei veri sentimenti.

