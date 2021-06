Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 15 giugno: Serkan al mercato!

Love is in the air, anticipazioni puntata oggi 15 giugno

Nella puntata di oggi, martedì 15 giugno, della soap opera turca “Love is in the air“ Selin insiste con Serkan per andare a cena a casa sua per mettere Eda sotto pressione. La giovane deve portare qualche suo effetto personale a casa dell’architetto per rendere credibile la loro convivenza. Non potendo lasciare l’ufficio, la bella fioraia chiede a Erdem, e Melo di aiutarla con il trasloco anche se verranno beccati da Ayfer. Ma come sempre a costo di salvare l’amica, Melek racconta una bugia alla zia. Raggiunta la villa dei Bolat, la signora Aydan vede tutti gli scatoloni, e scoperto il motivo, aiuta i ragazzi ad arredare la casa di suo figlio aggiungendo un tocco femminile, così da non fare insospettire Selin. Nel frattempo, Eda si è fatta accompagnare da Serkan al mercato, per comprare tutto l’occorrente per preparare la cena; il giovane si sente a disagio, compiendo numerose gaffe perché non ha mai fatto la spesa al mercato!

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle precedenti puntata dei “Love is in the air“ dopo aver mentito a Selin, Eda sviene. Il Bolat preoccupato per la salute della ragazza le dice non volere al suo fianco qualcuno che stia male e le impone di farsi visitare da un medico. Il medico della famiglia Bolat consiglia a Eda di praticare dello sport così da ridurre lo stress. Serkan le propone di praticare del nuoto, ma la bella fioraia mente al Bolat dicendogli di non saper nuotare, così lui le trova un istruttore. Dopo aver acquistato un costume alquanto sexy, Eda si presenta a casa del Bolat, il quale appare particolarmente geloso. Intanto Selin non riesce a darsi pace, dopo aver saputo che Eda si trasferirà a casa di Serkan. La PR della Art Life si confida con Pyryl. Anche l’amica si mostra furiosa per l’arrivo di Eda in ufficio, e suggerisce a Selin di fare ingelosire Serkan cercando di trascorrere più tempo possibile in ufficio con Ferit. Selin ha un’idea, quella di far assumere Ferit in azienda da Alptekin, sicura che la presenza del giovane darà fastidio al Bolat. Selin riesce nel suo piano infatti, il signor Alpketin è più che propenso nel far entrare nella sua società Ferit figlio di un magnate di una catena di alberghi. Tutto ciò avviene all’insaputa di Serkan. L’unica che non è d’accordo con l’assunzione di Ferit in azienda è la signora Aydan che ha paura che questa mossa potrà solamente allontanare ancora di più suo marito Alptekin da suo figlio Serkan.

