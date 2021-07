Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 15 luglio: Serkan ha la febbre…

Love is in the air anticipazioni puntata di oggi, 15 luglio

Nella puntata di oggi, giovedì 15 luglio, della soap opera turca “Love is in the air” Eda sta per partire per l’Italia e Serkan reagisce molte male, tanto da farsi venire la febbre. Aydan pensa che il malessere di Serkan si dovuto all’imminente matrimonio di Selin e Ferit e chiama la ex fidanzata del figlio per prendersi cura di lui. Seify, invece, chiama Eda. Selin sospende Eda e Serkan insieme e se ne va, mente Eda rimane tutta la notte accanto all’architetto per assisterlo durante i suoi incubi. Nel delirio della febbre Serkan chiede a Eda di non lasciarlo, per poi però dimenticare tutto il mattino seguente. Ayfer rivela a Melo e Fifi la storia del contratto tra Eda e Serkan, mentre Engin è deluso da Ceren per non avergli detto di lavorare nello studio legale ereditato dal padre.

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Love is in the air” Ayfer scopre di essere in bancarotta e chiede a Ceren una mano per mettere un’ipoteca sulla casa. Cercando i documenti della casa, trova il contratto tra Eda e Serkan e va su tutte le furie, scoprendo che Ceren era conoscenza del loro accordo. Ayfer decide di chiamare la facoltosa madre, da sempre tenuta lontana, per aiutare Eda a finire l’università e allontanarsi così da Serkan. Intanto l’architetto ed Eda trascorrono la loro ultima mattinata insieme. Serkan chiede aiuto a Engin per convincere Eda a non lasciare l’Art Life, ma la ragazza riceve una telefonata dall’Università che le comunica che ha ottenuto una borsa di studio per andare in Italia. Serkan cerca nuovamente di convincere Eda a restare ma non è in grado di esprimere i suoi sentimenti per la fioraia.

