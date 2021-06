Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 16 giugno: Selin trova il contratto

Love is in the air, anticipazioni puntata oggi 16 giugno

Nella puntata di oggi, mercoledì 16 giugno, della soap opera turca “Love is in the air” Eda e Serkan si preparano ad accogliere Selin a casa dell’architetto. Dopo la doccia Eda si accorge che manca lo scatolone contenente i suoi vestiti. La giovane chiama Melo, ma l’amica è in compagnia di Kaan e delega il compito di trovare lo scatolone a Erdem. Quando Erdem arriva alla casa della zia di Eda viene sorpreso da Ayfer. Sarà Jeren a salvare la situazione prestando un abito a Eda, intanto Selin continua a non credere che i due abbiamo deciso di andare a convivere. E durante la cena quando chiede di andare in bagno, Selin fa un giro nella casa di Serkan e vede tutti gli effetti personali di Eda, ma trova anche sulla scrivania di Serkan il contratto dei due ragazzi. Il contratto arriverà nelle mani di Kaan…

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Love is in the air” la società Art Life ha accettato un nuovo cliente che ha richiesto agli architetti delle bozze a mano libera, ma l’unico in grado di fare un lavoro del genere è Serkan. Eda si propone nell’aiutarlo, lasciando il Bolat senza parole. I due possono tornare a casa per inscenare la convivenza di Eda a casa dell’architetto, prima dell’arrivo di Selin.Ma prima di rientrare Eda chiede a Serkan di fermarsi al mercato per acquistare alcuni ortaggi per la preparazione della cena, qui l’architetto fa diverse figuracce dato che prima di quel momento non aveva mai messo piede al mercato!

La bella fioraia con le sue amiche, Seifi e la signora Aydan arredano l’appartamento così da far credere a Selin che la giovane si sia trasferita lì. La madre del Bolat le suggerisce di memorizzare dove sono riposti alcuni oggetti in casa, di mettere il suo spazzolino da denti con i trucchi direttamente in bagno, e di riporre alcuni suoi effetti personali in camera da letto. Dopo aver impostato tutto, Eda si mette ai fornelli per preparare la cena, ma prima sposta il contratto del suo fidanzamento sulla scrivania di Serkan dopo aver visto che Sirius lo aveva in bocca…

