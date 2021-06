Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 17 giugno: Kaan inganna Melek

Love is in the air, anticipazioni puntata di oggi 17 giugno

Nella puntata di oggi, giovedì 17 giugno, della soap opera turca “Love is in the air” Ferit è geloso di Selin e per questo motivo i due litigano. Tutto il team dell’Art Life deve partire per Antalaya per incontrare il signor Birol. Il cliente, però, non viòle incontrare il team perché la moglie, nonché sua socia, gli ha chiesto il divorzio. Serkan non demorde e cerca in tutti i modi di farli chiarire. Intanto Ferit infastidito dall’atteggiamento di Selin, si confida con Kaan a cui invia la foto dello stralcio del contratto tra Serkan e Eda.

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Love is in the air” Eda è riuscita a trasferirsi da Serkan, ma ovviamente per finta! Dopo aver sistemato la casa di Serkan, la bella fioraia si mette ai fornelli per preparare la cena, ma appena Serkan se ne accorge si mette a cucinare anche lui qualcosa. Alla fine Eda si rassegna al fatto che un piatto salutare non voglia dire di poco gusto. Dopo aver preparato la cena, Eda decide di farsi una doccia, ma appena entrata in camera non trova lo scatolone con i suo vestiti. La bella fioraia chiama Melo spiegandole il problema, ma l’amica è in compagnia di Kaan. Proprio in quell’istante entra in camera Serkan e la situazione diventa imbarazzante per entrambi. Eda risolve il problema chiamando Ceren che le porta un cambio da indossare per la cena.

Serkan, dopo aver ricevuto una telefonata di Engin, decide di partire per un incontro di lavoro. Eda entra nel panico perché è consapevole che dovrà affrontare la cena con Selin e Ferit da sola. Per fermare l’architetto, Eda si ricorda della sua bugia di non saper nuotare e si butta in piscina. Serkan in preda alla paura si tuffa immediatamente per salvare la sua fidanzata rinunciando al suo viaggio di lavoro. Peccato che proprio in quell’istante arrivano la zia Ayfer, e Selin in compagnia di Ferit. Dopo essersi asciugati, la cena può iniziare, tutti si complimenteranno con Serkan per i piatti che ha preparato. Finito di cenare, Selin, chiede di andare in bagno, e con quella scusa inizia a curiosare in casa, fino a quando non trova sulla scrivania di Serkan il contratto con Eda. La fioraia sorprende Selin con il foglio in mano e cerca di strapparglielo dalle mani. Ferit riesce a fare una foto…

