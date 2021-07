Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 20 luglio: Ayfer affronta Serkan

Love is in the air anticipazioni puntata di oggi, 20 luglio

Nella puntata di oggi, martedì 20 luglio, della soap opera turca “Love is in the air” Ayfer si presenta all’ArtLife per parlare con Serkan, convinta che Eda le stia nasconde qualcosa. L’architetto rassicura Ayfer che la nipote andrà in Italia per realizzare i suoi sogni. Intanto Ceren dice a Piril che Engin è innamorato di lei. Selin decide di lasciare la posizione da PR alla Art Life. Serkan non vuole accettare le dimissioni della ex fidanzata, ma Eda lo spinge a spiegarle cosa è successo la sera che lui non si è presentato al loro appuntamento. I due usciranno a cena e Serena confesserà a Selin di amare Eda.

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Love is in the air” Serkan ha confessato i suoi sentimenti a Eda, che ha così decido di rimandare la partenza per l’Italia di due mesi, per partire con l’architetto. La fioraia chiede a Serkan ti tenere segreta la loro relazione per poterne parlare con calma con la zia Ayfer, sicura che andrà su tutte le furie quando la vedrà arrivare a casa.

Infatti Ayfer, appena vede Eda, è convinta che la nipote abbia rinunciato al suo viaggio in Italia a causa o di Serkan o della nonna, che le ha procurato la borsa di studio. Eda e Serkan cercano di vedersi di nascosto, per non destare sospetti. Quando arriva a casa Bolat, la fioraia deve nascondersi da Aydan, stranita che il figlio non sia con Selin. L’unico che si accorge della presenza della giovane sarà Seyfi, contento di rivederla accanto a Serkan. Intanto Erdem, saputo del contratto tra Eda e Serkan, lo rivela a tutti gli impiegati della Art Life.

