Love is in the air, anticipazioni puntata oggi, 21 giugno: perché Serkan non lavora?

Love is in the air, anticipazioni puntata oggi 21 giugno

Nella puntata di oggi, lunedì 21 giugno, della soap opera turca “Love is in the air” durante il discorso di Serkan, si comincia a riunire uno stuolo di paparazzi intenzionati ad avere qualche informazione in più in merito al contratto di fidanzamento tra i due. Il piano di Kann per distruggere Serkan è appena iniziato. Selin preoccupata per l’impatto dei giornalisti, chiede a Eda di intervenire e di rispondere alle loro domande ma la giovane non sa cosa rispondere. Quando la giovane di decide a mandare via i paparazzi e si dirige verso di loro, Serkan la prende per mano e davanti tutti i paparazzi la porta via sulla sua barca per tornare a Istanbul. L’indomani Eda aspetta che Serkan si presenti sotto casa per andare al lavoro, ma la bella fioraia non sa che in quella data particolare, il 19 agosto, l’architetto non lavora. Nel frattempo in ufficio si presenta il signor Friket, che incarica la povera Eda di soddisfare entro 24 ore una lista di richieste assurde di una famosa cantante, che lui stesso ha invitato alla festa della moglie.

Mr Wrong/ Anticipazioni puntata oggi, 21 giugno: malintesi tra Ezgi e Ozgur

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle precedenti puntate della soap opera turca “Love is in the air” dopo che i coniugi Birol hanno fatto pace, sono pronti per firmare il contratto, ma porranno a Serkan una condizione particolare, i due vogliono che sia Eda a occuparsi della cura del paesaggio attorno al loro golf hotel. Il Bolat è chiaramente colpito da questa richiesta e non può tirarsi indietro. Effettivamente l’architetto riconosce che Eda ha fatto un gran bel lavoro. Tutti rimangono un po’ stupiti per la celerità con cui la ragazza si sia guadagnata un posto in azienda. Rientrati in camera, Eda si prepara per dormire mentre Serkan per passare la notte fuori. La Yildiz incuriosita vuole poter andare con lui. Il Bolat cede alle richieste della fioraia e la porta ai piedi della Porta di Apollo, un luogo particolarmente magico dove proprio in quella notte e prevista una pioggia di stelle cadenti. I due passano la notte assieme e la mattina dopo fanno un bagno nelle acque di una cascata che sgorga dalle montagne di Antalya. Intanto il team della Art Lif, Pyryl, Engin e Selin sono preoccupati perché non vedono arrivare Serkan che non risponde neanche al telefono. I colleghi sono preoccupati per l’architetto che dovrebbe presentarsi alla cerimonia di premiazione per un riconoscimento a lui dedicato come miglior professionista turco dell’anno.

