Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 22 giugno: Eda sfida Serkan

Love is in the air, anticipazioni puntata di oggi 22 giugno

Nella puntata di oggi, martedì 22 giugno, della soap opera turca “Love is in the air” Serkan scopre che Eda sta lavorando per Sevda e va su tutte le furie, perché convinto che nessuno può completare un tale lavoro entro 48 ore. Eda sfida Serkan e lui in preda alla rabbia impone a tutto il team della Art Life di non aiutare la Yildiz. Ma la bella fioraia da quando è arrivata a lavorare lì si è praticamente conquistata la fiducia di tutti. Engin la aiuta pur con la gamba rotta. Erdem con l’amata Fifi acquistano gli oggetti di design richiesti dall’artista, mentre Engin fa da supervisore. Eda deve fare i conti pure con il manager della star che le affida il suo cane. Alla fine anche Serkan decide di aiutare la ragazza.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 22 giugno: Felipe e Marcia si baciano

Mr Wrong dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Love is in the air” il piano organizzato da Kaan per distruggere Serkan è iniziato. Infatti lo foto inoltrata da Ferit è stato venduta alla stampa da Kaan. Eda viene additata come un’arrampicatrice sociale. La PR della Art Life appena resasi conto della situazione capisce che la premiazione di Serkan è a rischio. I paparazzi si sono appostati in qualunque angolo e la sicurezza non riesce a contenerli. Selin cerca di convincere Eda a rilasciare una dichiarazione ai giornalisti, nonostante Piril ed Engin siano contrari. La ex fidanzata di Serkan sa benissimo che dietro a tutto questo c’è lo zampino di Kaan e pensa che l’unica soluzione per recuperare la situazione sia quella di sacrificare la reputazione della bella fioraia. Eda si dirige a passo spedito verso la folla di paparazzi, ma viene fermata da Serkan che la porta in braccio sul suo yacht, per fare ritorno a Istanbul. Sul posto rimangono Engin, Piril e Selin che dovranno occuparsi dei giornalisti. Serkan purtroppo non ha potuto ritirare il suo premio e il suo team si chiede chi possa aver dato quelle informazioni a Kaan. Il giorno dopo Eda aspetta che Serkan la vada a prendere per andare in ufficio, ma del giovane non c’è nessuna traccia, la fioraia va da sola e scopre che il 19 agosto di ogni anno l’architetto non si presenta al lavoro per motivi personali. Intanto Eda deve riuscire a sistemare in tempi record l’appartamento per Sevda, la cantante preferita della moglie di Fikret, invitata da lui stesso in onore del compleanno della moglie. Le richieste della cantante devono essere esaudite entro 48 ore altrimenti l’artista annullerà il suo concerto.

