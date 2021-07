Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 22 luglio: Ferit lascia Selin!

Love is in the air, anticipazioni puntata di oggi 22 luglio

Nella puntata di oggi, giovedì 22 luglio, della soap opera turca “Love is in the air” durante il matrimonio Ferit decide di lasciare Selin davanti tutti gli invitati. Eda e Serkan decidono di non tenere più segreta la loro relazione: le prime a saperlo sono Melo e Dici, che accolgono con grande gioia la notizia. Il giorno dopo le nozze, Selin confessa a Serkan di aver venduto il 45% delle sue quote della holding a Efe Akman. Alptekin, vedendo il figlio mano nella mano con Eda, decide di parlargli dell’incidente che ha provocato la morte dei genitori di Eda. Mentre padre e figlio discutono, Alptekin ha un infarto.

Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 22 luglio: Cesur indaga su Adalet

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Love is in the air” Serkan chiama Selin per scusarsi, la ragazza lo raggiunge in ufficio all’insaputa di Ferit, che sapendo delle bugie della sua compagna, decide di seguirla. Serkan ribadisce il suo amore per Eda, mentre Selin comunica la sua intenzione di sposarsi e di lasciare la holding. Ferit nascosto dietro un muro sente tutto e ha un attacco di panico. In suo aiuto arriva Ceren, a cui Ferit confida i suoi dubbi. Intanto Ayfer riceve una telefonata da sua madre, in cui le rivela che lei non c’entra nulla con borsa di studio posticipata di due mesi. La zia capisce di essere stata ingannata da Eda e che la decisione della nipote riguarda Serkan. Nel frattempo Engin ha organizzato in ufficio una romantica cena con Piril, ma a causa della sua timidezza non riusce a lasciarsi andare tanto che è Piril a baciarlo. Eda e Serkan cenano insieme: la ragazza rivela i suoi sentimenti all’architetto che le regala una stella. Alptekin scopre che la ragazza rimasta orfana a causa di un incidente in uno dei suoi cantieri è Eda Yildiz!

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 22 luglio: ultimo incontro tra Maite e Camino?Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 22 luglio: Sally vuole un figlio da Wyatt

© RIPRODUZIONE RISERVATA