Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 23 luglio: arriva Efe Akman!

Love is in the air, anticipazioni puntata di oggi 23 luglio

Nella puntata di oggi, venerdì 23 luglio, della soap opera turca “Love is in the air” Efe Akman si fa attendere e al suo posto si presenta Ferit, con cui Selina ha un confronto dopo il mancato matrimonio. Efe Akman si presenta alla Art Life, suscitando subito l’attenzione di Melo e Leyla. Anche Eda subisce il fascino del famoso architetto paesaggista. Ayfer si reca da Aydan per sapere come sta suo Alptekin ma, a causa di un fraintendimento, scopre della relazione tra Eda e Serkan. Le due donne sono contrarie a questa storia d’amore.

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Love is in the air” dopo il mancato matrimonio con Ferit, Selin comunica a Serkan di aver venduto il 45% delle sue quote della Holding a Efe Akman. Il Bolat non prende bene la notizia. Intanto Eda e Serkan si sono ripromessi che quanto prima renderanno la loro relazione pubblica. La fioraia racconta tutto alle sue amiche, che accolgono con entusiasmo la sua storia d’amore con l’architetto. Alptekin vuole rivelare a Serkan che Eda è rimasta orfana per un incidente avvenuto anni prima in uno dei suoi cantieri, ma mentre padre e figlio discutono Alptekin si sente male e ha un infarto. In ospedale il Bolat senior comunica al figlio di voler lasciare a lui il controllo della Holding, ora che è entrato un nuovo socio. Serkan chiede a Selin di restare al suo fianco per cercare di riacquistare le quote vendute a Efe Akman.

