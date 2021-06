Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 24 giugno: il compleanno di Serkan

Love is in the air, anticipazioni puntata oggi 24 giugno

Nella puntata di oggi, giovedì 24 giugno, della soap opera turca “Love is in the air” Eda e Serkan decidono di non andare alla festa del signor Fikret, ma passano la serata in un posto a cui il Bolat tiene tanto. Serkan porta la fioraia in un piccolo studio dove suona la chitarra che suo fratello gli aveva regalato. I due vengono visti da Selin, che capisce l’intesa tra i due. Serkan riaccompagna Eda a casa e le chiede di non raccontare a nessuno della loro serata. Al suo rientro in villa, Serkan viene accolto da Aydan e Seyfi che gli augurano un buon compleanno. Rientrata a casa, Eda parla con sua zia Ayfer e questa si accorge che la nipote è innamorata dell’architetto. Eda non riesce a creder di provare dei sentimenti per una persona che non ha mai tollerato, quindi cerca di stargli lontana, cercando conforto nella sua amica Ceren. Ma il suo atteggiamento fa indispettire Serkan che per la prima volta si mostra infastidito nel non aver ricevuto gli auguri da Eda.

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Love is in the air” Eda ha sfidato Serkan promettendo di riuscire a portare a termine il lavoro affidato dal signor Fikret. Ma nonostante l’aiuto di tutto il team dell’Art Life la giovane fioraia si rende conto di non riuscire a farcela e quindi decide di gettare la spugna. Serkan colpito dalla determinazione della Yildiz decide di darle una mano lavorando al suo fianco e portando un team di professionisti. L’aiuto del Bolat è fondamentale, e i lavori vengono terminati nella notte. Serkan trova Eda addormentata sul divano in salotto, così decide di non svegliarla e di rimanere accanto a lei tutta la notte. Finalmente arriva Sevda, ma la cantante non è per niente soddisfatta del lavoro fatto dal team Art Life. Eda però non si lascia scoraggiare e convince la cantante a restare e a cantare una canzone per il compleanno della moglie di Fikret.

