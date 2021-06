Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 25 giugno: Kaan pronto a tutto

Love is in the air, anticipazioni puntata di oggi 25 giugno

Nella puntata di oggi, venerdì 25 giugno, della soap opera turca “Love is in the air” Eda va a depositare il brevetto per alcuni lampadari disegnati dal team della Art Life con l’aiuto della sua amica Fifi. Kaan, approfittando di Melo, riesce a fotografare il brevetto, dando ordine ad un suo scagnozzo di riprodurre i disegni per poi mettere tutto in vendita online. Il suo obiettivo è quello di far credere a tutti che Serkan voglia copiare le sue idee. Selin che ringrazia Serkan per il bel mazzo di fiori inviatole e per il biglietto, in realtà scritto da Eda.

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Love is in the air” Eda e Serkan decidono di non andare alla festa della moglie di Fikret, ma si recano in un posto molto caro per il Bolat: uno studio dove le dedica una canzone suonata con la chitarra regalatagli da suo fratello. I due vivono un momento molto intimo, che però viene visto da Selin. A fine serata Serkan riaccompagna Eda a casa e le chiede di non rivelare a nessuno della loro serata, regalandole il plettro con cui ha suonato per lei. Serkan verrà accolto a casa dalla mamma e da Seyfi che gli augurano un felice compleanno. Invece Eda parlando con la zia capisce di provare dei sentimenti per il Bolat e decide di prendere le distanza dall’architetto. Intanto Serkan è deluso per non aver trascorso il suo compleanno con Eda.

