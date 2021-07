Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 30 luglio: Serkan vuole lasciare Eda!

Love is in the air, anticipazioni puntata di oggi 30 luglio

Nella puntata di oggi, venerdì 30 luglio, della soap opera turca “Love is in the air” Efe propone a Serkan di affiancare Eda come architetto paesaggista al progetto del green hotel, ma il giovane Bolat non approva la vicinanza del nuovo socio alla sua fidanzata. Tra Selin e Ferit continuano gli attriti, sopratutto dopo che la PR ha visto l’ex fidanzato insieme a Ceren. Serkan è sempre più in crisi: non sa se dire o meno la verità a Eda riguardo i suoi genitori. Ma non riesce a nascondere i suoi turbamenti alla bella fioraia, che si confida con le amiche. Engin suggerisce a Serkan di dire la verità a Eda e l’architetto sembra quasi convincersi ma poi cambiare idea: piuttosto che farla soffrire nuovamente, preferisce lasciarla!

Nelle puntate precedenti della soap opera “Love is in the air” Serkan non trova il coraggio di confessare a Eda il segreto riguardo la morte dei suoi genitori. La ragazza gli confessa di ritenere la nonna, la madre di suo padre, responsabile della morte dei genitori, per aver ostacolato il loro amore. Durante il brunch organizzato per festeggiare Eke come socio della Holding, Serkan e l’architetto paesaggista non smettono di provocarsi. Ferit comincia a Ceren di averla proposta come avvocato nella holding. In un primo momento la ragazza si arrabbia, anche perché non vuole essere un ripiego di Selin, poi chiede scusa per la sua reazione. Selin, dopo aver distrutto il suo abito da sposa con l’aiuto di Eda, vede l’ex fidanzato insieme all’avvocato e si arrabbia molto. Engin e Piril tentano di non farsi scoprire, ma Serkan ha capito cos’è successo tra loro. Aydan manda Seyfi a casa di Ayfer per scoprire qualcosa su Serkan e Eda.

