Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 4 giugno: Eda incontra Aydan

Love is in the air, anticipazioni puntata oggi, 4 giugno

Nella puntata di oggi, venerdì 4 giugno, della serie turca “Love is in the air”, Eda deve partecipare alla riunione di famiglia con il finto fidanzato. La ragazza incontra per la prima volta Aydan cioè la madre di Serkan, a cui rivelerà subito che il fidanzamento non è reale. Una volta soli, Serkan incarica Eda di procurasi un finto anello di fidanzamento e la ragazza si reca in gioielleria per acquistare un anello però che, secondo Serkan, è troppo semplice e modesto. Il giovane decide quindi di accompagnare personalmente Eda in una gioielleria molto costosa per poi scegliere un anello a forma di fiore. Nonostante l’entusiasmo, Eda precisa di voler restituire l’anello una volta concluso il falso fidanzamento. Serkan affida a sua madre il compito di organizzare nel giro di ventiquattro ore una lussuosa festa di fidanzamento.

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di “Love is in the air”, Serkan ha proposto a Eda di diventare la sua fidanzata per far ingelosire la sua ex Selin, ed in cambio lui le pagherà le tasse dell’università. Ma Eda non ci sta e chieda al magnate, di raccontare la verità nella conferenza stampa fissata per il giorno dopo. Serkan dirà alla stampa che la ragazza con cui è stato fotografato non è altro che la sua nuova assistente e che si sia trattato di un terribile malinteso. Ma Jenka, il fidanzato di Eda, l’ha seguita alla conferenza stampa per rompere con lei: il ragazzo è innamorato di un’altra donna. Decisa a vendicarsi, Eda raggiunge Serkan sul palco e lo bacia davanti a tutti. Eda e Serkan vengono fotografati dalla stampa.

I due ragazzi sono “costretti” a fidanzarsi. La giovane fioraia è un impaurita per quello che dovrà fare, mentre Serkan è convinto che questo piano riporterà da lui Selin, annullando così le nozze con Ferit. I due definiscono tutti i termini di un contratto che regolerà il loro fidanzamento per due mesi: Eda dovrà sempre essere a disposizione di Serkan, mentre lui non dovrà assolutamente provare a toccarla tanto meno sfiorarla. Ora Eda devo raccontare una bugia alla zia e alle sue amiche facendo credere loro di provare un interesse per il giovane magnate

