Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 7 giugno: Selin gelosa di Eda?

Love is in the air, anticipazioni puntata oggi, 7 giugno

Nella puntata di oggi, lunedì 7 giugno, della serie turca “Love is in the air” Eda suggerisce a Serkan l’idea vincente per il suo progetto: per risolvere la crisi della Art Life non serviranno terreni per realizzare un frutteto, ma dei semplici giardini pensili tutto attorno alla struttura dell’Eco Albergo. Selin capisce di aver perso molto terreno con il suo ex fidanzato. L’intero team della Art Life deve fare uno sforzo enorme per consegnare la presentazione al signor Fikret in meno di 24 ore e più precisamente alla festa di fidanzamento. Intanto la zia di Eda, Ayfer, invita a cena il Bolat: Serkan seduto a tavola ascolta ciò che ha da dirgli la zia di Eda e le annuncia la festa di fidanzamento in programma per il giorno dopo, per rendere ufficiale la loro unione.

Mr Wrong/ Anticipazioni puntata oggi, 7 giugno: Ozan assume Ezgi, ma Ozgur...

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di “Love is in the air” adesso che Eda e Serkan sono obbligati a fidanzarsi, è fondamentale procedere con le presentazioni alle relative famiglie. Serkan porta a casa sua la bella Eda, le fa vedere dove vive così da rendere la loro messinscena ancora più credibile agli occhi di tutti. I due incontrano la madre di Serkan che, informata sulla presunta fidanzata del figlio, li invita a entrare in casa. L’incontro tra le due donne si rivela a dir poco disastroso. Eda non si lascia intimidire dai commenti della futura suocera, non solo le risponde per le rime, ma le rivela che si tratta di un rapporto finto. Infatti le fa presente che lei e suo figlio stanno assieme solamente per fare ingelosire Selin, così da farle annullare le nozze con Ferit. Scoperta la verità la Aydan si calma, e si mette immediatamente al lavoro per organizzare una festa di fidanzamento ufficiale, in cui parteciperanno tutti i loro amici. Per rendere tutto più credibile, l’architetto compra anche un anello a forma di fiore.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 7 giugno: Liberto indaga su Maite e Camino

Intanto in azienda arrivano brutte notizie, l’amico d’infanzia Karadag ha proposto un’offerta migliore a un cliente per l’acquisto di alcuni terreni dove dovrebbe sorgere l’Eco Hotel progettato dall’azienda del Bolat. Serkan cerca di convincere il cliente a dargli un’altra possibilità per mostrargli il suo progetto e per farlo, lo invita alla sua festa di fidanzamento.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 7 giugno: Douglas va a stare con Hope e Liam

© RIPRODUZIONE RISERVATA